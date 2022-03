La periodista y conductora de CNN Chile, Mónica Rincón usó su minuto de confianza en una edición de Tolerancia Cero para referirse a la conmemoración del día internacional de la mujer este 8 de marzo y los desafíos que aún quedan por avanzar en materia de igualdad.

La conductora partió señalando que “este 8M es el día internacional de la mujer, en Chile tenemos razones para estar optimistas pero no satisfechas porque queda mucho por avanzar”.

“La cultura patriarcal es tan arraigada que se cuela en cada momento y se coló en la discusión sobre si la Constitución debía garantizar que la justicia tuviera enfoque de género. Discusión válida pero primero entendamos que discutimos: enfoque de género en cualquier ámbito no es favorecer a las mujeres, es evitar que se nos perjudique por serlo. Ejemplos hay cuando se nos llama casquibana, una mujer violada o se dice que no se resistió lo suficiente”, agregó.

En esa línea, aseveró que “más preocupante aún es que intelectuales autoridades siguen equiparando machismo y feminismo. No, no son dos caras de una misma moneda. Machismo es perpetuar la desigualdad, feminismo, la búsqueda de la igualdad”.

“Falta mucho en la esfera pública, falta mucho puertas adentro. Mientras el feminismo no entre en lo doméstico, la verdad es que la igualdad va a ser una quimera”, añadió.

Finalmente, la periodista enfatizó que de cara a las manifestaciones del 8M, “a mi lo que sí me gustaría de parte de los hombres, es que primero que, cuiden a los niños y a las niñas en igualdad de condiciones y se queden cuidándolos en la casa para la marcha para quienes no puedan. Y quienes no tengan que cuidar niños o niñas, sí me gustaría verlos marchando y más allá de la marcha me gustaría un país donde los hombres peleen exigiendo un postnatal masculino irrenunciable y obligatorio”.

“Peleen porque a sus compañeras no les paguen un 20% o 30% menos, porque el feminismo además no es una ola, es una y otra y otra hasta que nos sintamos seguras las mujeres de caminar a cualquier hora en las calles, solas. Hasta que no nos maten por ser mujeres, hasta que nacer mujeres no nos condicione ni en nuestros sueños, ni en nuestros derechos”, zanjó.