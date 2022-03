En un nuevo capítulo de Tolerancia Cero, el invitado al panel del programa de discusión de CNN Chile fue el ex ministro de Relaciones Exteriores y embajador de Chile en Estados Unidos y ante las Naciones Unidas, Juan Gabriel Valdés.

En la conversación, el ex secretario de Estado abordó el conflicto entre Rusia y Ucrania. En ese sentido, expresó que la intención de Vladimir Putin va más allá de reconstituir la Unión Soviética. Además, compartió sus impresiones respecto al rol de Chile en materia internacional de cara al próximo Gobierno.

“Yo siento que el primer desafío es reponer la credibilidad, la dignidad y la eficacia en la política exterior chilena que se perdieron durante el Gobierno de Sebastián Piñera. Yo creo que la dignidad de Chile no estaba en hacer un espectáculo como el de Cúcuta y el participar en una situación como la que vivimos entonces, que en realidad es una vergüenza”, señaló.

1.- “El hecho duro es que Rusia ha invadido a Ucrania violando el derecho internacional”

“El hecho duro es que Rusia ha invadido a Ucrania violando el derecho internacional, la carta de Naciones Unidas y cometiendo hoy día crímenes que pueden ser considerados de guerra. Ese hecho duro, si bien tiene una explicación no puede ser relativizado por la explicación, pero es necesaria para ver si los que participaron en los antecedentes de esta historia puedan hacerlo algo por recuperar la paz. Estados Unidos y los países europeos han impulsado la expansión de la OTAN hacia el este a pesar de que James Baker, el secretario de Estado de Bush padre le dijo a Gorbachov que no lo iba a hacer, y que iban a parar el proceso de expansión de la OTAN porque ya no cumplía ningún propósito real”.

2.- “Putin quiere reconstituir un mundo en que está Bielorrusia y Ucrania incorporadas a lo que es Rusia”

“Putin tiene una ideología y una visión de la historia (…) Él quiere reconstituir un mundo en que está Bielorrusia y Ucrania incorporadas a lo que es Rusia. Por lo tanto no le concede a Ucrania una existencia particular y autónoma desde un punto de vista histórico. Y eso hace que esta persona, que es un hombre frío (…) me tocó estar con él con el Presidente Lagos y me acuerdo perfectamente de la poco receptividad que él tuvo frente a cualquier expresión de gratitud de Chile por la protección que Rusia le había dado a los exiliados chilenos en el período de la Dictadura militar. Fue como si no hubiese tocado el tema”.

“Rusia piensa de que los países vecinos como Georgia o Ucrania es imposible tolerar que tengan autonomía (…) Hay un intento de reconstruir no solamente la Unión Soviética. La Unión Soviética es más difícil de reconstituir porque efectivamente era un imperio que tenía una dimensión que hoy día es imposible de reconstruir, pero si la Rusia de los zares y la manera como los países que hablan ruso y las minorías que hablan ruso son rescatadas para un mismo país y para una misma sociedad y creo que eso está en la intención de Putin hoy día de todas maneras”.

3.- “Hay que entender que Rusia es más débil de lo que era antes”

“La situación es de una gravedad única, no hemos visto algo igual es nuestra generación desde el año 62′ y la crisis de los misiles con Cuba. (…) Me parece que hay ciertas cuestiones que hay que impedir que ocurran, la primera es que Putin perciba que el resultado de este proceso fatalmente es su propia destrucción y la destrucción de lo que él significa dentro de Rusia porque eso lo acorrala aún más. Creo que hay que entender que Rusia es más débil que lo que era antes, Rusia no es la Unión Soviética, aquí no hay un país o un imperio que pueda avanzar por Europa y llegar hasta Francia. Este es un país que está conteniendo problemas para enfrentar al ejército ucraniano. Por lo tanto, este es un país que está más cerca de las bombas nucleares que al revés”.

4.- “Gabriel Boric tiene que recuperar la dignidad y la eficacia de la política exterior chilena”

“Yo siento que el primer desafío es reponer la credibilidad, la dignidad y la eficacia en la política exterior chilena que se perdieron durante el Gobierno de Sebastián Piñera. Yo creo que la dignidad de Chile no estaba en hacer un espectáculo como el de Cúcuta y el participar en una situación como la que vivimos entonces, que en realidad es una vergüenza. Siento que Chile perdió ahí dignidad, y creo que la actitud de Chile en términos del respeto al derecho internacional, del respeto a la soberanía de los países y a la soberanía de los procesos y a los derechos humanos creo que ha sido marcada en este período y creo que por lo tanto Gabriel Boric, tiene que recuperar eso y lo va a hacer y siento que el equipo que ha nombrado es capaz de hacerlo”.

5.- “Soy partidario de que se firme el TPP, pero creo que hay reformas que hay que hacer”.

“Debemos plantearnos un TPP en el cual aquellas cosas que nos molestan, que debemos revisarlas, las podemos corregir y hay algunas cosas que son dignas de ser mejoradas en el TPP. Yo soy partidario de que se llegue a un momento en el cual se discuta el TPP y se firme el TPP, pero creo que hay reformas que hay que hacer”.