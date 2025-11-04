Mitos sobre el VIH: ¿Cuál es la diferencia entre SIDA y VIH?

En Entrevistas CNN, Marco Astorga, ginecólogo de la Clínica Indisa, conversó sobre esta enfermedad y la importancia de la prevención.

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) ha sido objeto de múltiples mitos y prejuicios desde su aparición en los años 80.

Aunque hoy existen tratamientos eficaces que permiten llevar una vida plena, la falta de información sigue generando estigmas y confusiones en torno a la enfermedad.

Mitos sobre el VIH

En Entrevistas CNN, Marco Astorga, ginecólogo de la Clínica Indisa, partió refiriéndose a la baja de casos, afirmando que la cifra es engañosa. “Hay una baja en el testeo, hay población a la que no se llega para testear, sobre todo población inmigrante que llega y que no puede tener acceso a testear muchas veces, que no acceden al sistema de salud o que no se realizan el examen. Por lo tanto, sería un poco conformista quedarnos con eso de que hay menos casos y efectivamente lo que hay es menos testeo“.

“Una persona con vida sexual activa debería hacerse el testeo idealmente una vez al año. Aquellos grupos que son de riesgo, que tengan muchas parejas sexuales, que sean trabajadoras sexuales o eventualmente pacientes que se inoculen drogas, deberían hacerse el examen 2 o 3 veces al año. Y respecto al prejuicio, antiguamente, en los años 80, 90, se asociaba mucho que el VIH, el SIDA, era una enfermedad exclusivamente de la comunidad LGTB, pero claramente eso no es así, es una enfermedad transversal“, sostuvo.

Mira la entrevista completa