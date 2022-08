“¿Le gustan las series de televisión? A mí también. ¿De qué se tratan algunas de ellas? Por ejemplo, The Walking Dead, The Leftovers o la película Don’t Look Up. Parece obvio: una amenaza de zombis, una desaparición de humanos absolutamente incomprensible, un meteorito que siembra el pánico. La verdad es que no tiene nada ver con eso. Esas son excusas para que se pueda mostrar cómo el ser humano reacciona cuando se enfrenta a situaciones absolutamente inéditas e inconcebibles”.

Con esas palabras, el periodista y conductor de Tolerancia Cero, Fernando Paulsen, comenzó a reflexionar en su minuto de confianza sobre el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, instancia en la que las y los ciudadanos deberán decidir si aprueban o rechazan la propuesta de Constitución redactada por la Convención Constitucional.

“Ante un plebiscito inédito de una Constitución creada como jamás se vio en la historia, estamos viendo que se parece harto a la lógica de las series que acabo de describir”, sostuvo.

Lee también: Ministra Vallejo: Como Gobierno, “no hemos manifestado una posición clara sobre el Apruebo”

En ese sentido, explicó que “esa Constitución es la excusa para mirar cómo nos comportamos, qué tan fieles somos a la verdad y a la empatía con el prójimo que profesamos“.

“La nueva Constitución es un estímulo para medir nuestra vocación civilizatoria; nunca se es tan humano como cuando se nos pide votar por algo que tiene que ver con todos“, manifestó Paulsen.

Finalmente, enfatizó en que “aunque ronden los zombis, la gente se esfume sin explicación o se venga encima un asteroide, al final, la historia siempre va a ser sobre lo mismo: ¿Qué tanto pudimos mantener nuestra humanidad cuando algo inédito impulsa lo mejor y peor de nosotros a la hora de las decisiones?”.