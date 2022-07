Esta semana, el Gobierno junto a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) pusieron en marcha el plan Gas a Precio Justo, iniciativa que busca facilitar el acceso a cilindros de hasta 15 kilos, a un valor de $15.200. La medida ya implementó su etapa piloto en las comunas de San Bernardo, Chiguayante y Quintero. Sobre esto profundizó el ministro de Energía, Claudio Huepe, quien afirmó: “El plan piloto lo que hace es establecer la distribución de cilindros en una etapa no comercial, eso es importante destacarlo, por lo cual la empresa va a poder explorar la mejor manera de tener un gas licuado a menor precio“. El secretario de Estado además planteó que “las estimaciones que tenemos nosotros es que del orden de 5 millones o 5 millones y medio de viviendas en Chile tienen gas licuado, por lo tanto obviamente que esto va a ser un avance progresivo, por ahora, dado que no es una etapa no comercial”.