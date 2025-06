Ministro Elizalde detalla proyecto que eleva requisitos para formar partidos: Se presentará en junio

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, detalló en Tolerancia Cero que durante junio se presentará un proyecto de ley complementario, cuyo propósito es enfrentar la atomización de los partidos políticos.

En ese contexto, hizo un repaso histórico. En primer lugar, explicó que hasta 1973 estaban prohibidos los pactos electorales, lo que implicaba que se elegía a los más votados, por lo tanto, “el militante de un partido no chorreaba votos al candidato del mismo partido”. Sin embargo, en la actualidad existe una atomización del sistema político.

“Hay una norma que establece que los partidos que no tienen más del 5% o no eligen cuatro parlamentarios pierden su existencia legal. Y en la elección pasada fueron 10 o 12 los que dejaron de existir. Pero el fenómeno no tiene que ver con lo que pasa en la sociedad, porque si en la sociedad surgen fuerzas nuevas que vienen a renovar la política, bienvenido sea. Aquí lo que ocurre es que, una vez electos, los parlamentarios se dedican durante su mandato a fundar un sinnúmero de partidos adicionales y nuevos”, expuso el titular de Interior.

En esa línea, complementó que ante este escenario se están planteando diversas propuestas, que forman parte de las indicaciones presentadas a la reforma constitucional del Senado, y que también integrarán el proyecto de ley que el Presidente anunciará próximamente, ya que algunas materias son de rango constitucional y otras, de rango legal.

La primera propuesta consiste en establecer que quien renuncia a su partido pierda su escaño, pues fue elegido por esa colectividad y, por tanto, debe mantenerse en ella. En el ámbito legal, se plantea que quienes sean candidatos por un partido deben integrar la bancada de ese partido, y que los independientes patrocinados por una colectividad también pasen a formar parte de su bancada.

Además, se busca aumentar los requisitos para constituir un partido. “En su momento, cuando se realizó el proceso de refichaje, se bajaron los requisitos para constituir un partido. Nosotros creemos que deben ser más exigentes y que, por tanto, debemos tener partidos más representativos. Hemos detectado en algunos casos una verdadera industria de constitución de partidos a propósito del financiamiento público. Eso no es bueno para la democracia”, subrayó.

En cuanto a las nuevas exigencias, explicó que se relacionarán con el número de regiones y con el aumento en la cantidad de firmas requeridas.

“El financiamiento de la política es necesario, relevante, empareja la cancha. Pero lo que no puede ocurrir es que existan incentivos para personas que no están preocupadas de aportar a la política, sino que tienen otros intereses. Por eso hemos planteado que, en el caso de los partidos nuevos, deban participar en una elección para poder acceder al financiamiento público. Porque hoy, al constituir un partido, este recibe automáticamente el aporte equivalente al que tuvo el menor apoyo electoral en la elección anterior. Entonces, la sola constitución de un partido implica que recibe un asentamiento público”, explicó.

Por tanto, en junio se presentará un proyecto de ley complementario para abordar esta situación, con el objetivo de que exista mayor claridad respecto a lo que representan las distintas opciones políticas; que tengamos partidos más representativos; y que se generen incentivos para que quienes comparten visiones y principios converjan en partidos más grandes.

“Porque hoy día también tenemos partidos que son iguales entre sí, pero que existen por peleas personales entre dirigentes, y no por diferencias en sus visiones de país”, argumentó.

En ese sentido, destacó como un ejemplo digno de imitar la constitución del partido único del Frente Amplio (FA).