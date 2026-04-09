“No se ha cambiado nada”: Ministro de Transporte niega reducción de buses en Santiago y acusa campaña de desinformación con “motivación política”

El ministro insistió en que es necesario “evitar la difusión de noticias falsas” y sostuvo que las imágenes de aglomeraciones que circulan en redes sociales corresponden a situaciones habituales del sistema.

En medio de cuestionamientos por una eventual disminución de buses en circulación en Santiago, el ministro de Transporte, Louis de Grange, negó que se hayan realizado cambios en la operación del sistema y apuntó a la difusión de información falsa con motivaciones políticas.

En conversación con CNN Prime, la autoridad aseguró que el funcionamiento del transporte público se mantiene sin modificaciones desde inicios de marzo.

“No se ha cambiado absolutamente nada. Ni frecuencias, ni trazados, ni horarios”, afirmó, agregando que la flota operativa y la calidad del servicio continúan tal como fueron “definidas en el plan operacional elaborado en febrero por la administración anterior”.

#CNNPrime | ¿Hay menos buses circulando en Santiago? Ministro de Transportes, Louis de Grange, lo niega y acusa “campaña de desinformación”: “No se ha cambiado absolutamente nada (…). Aquí hay una motivación política”.@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/aimKEr9uT7 — CNN Chile (@CNNChile) April 10, 2026

El ministro insistió en que es necesario “evitar la difusión de noticias falsas” y sostuvo que las imágenes de aglomeraciones que circulan en redes sociales corresponden a situaciones habituales del sistema.

“Son cosas puntuales que han existido siempre”, indicó, señalando además que él mismo utiliza el transporte público diariamente.

Acusa “campaña de desinformación” y uso de “videos antiguos”

En esa línea, De Grange acusó la existencia de una “campaña de desinformación” impulsada, según dijo, por cuentas que difunden contenido engañoso.

“El patrón es exactamente el mismo: fotos falsas, fotos viejas o videos antiguos que no corresponden a la realidad actual”, sostuvo, añadiendo que detrás de estas publicaciones existiría “acá una motivación política”.

Respecto a posibles ajustes futuros, el ministro explicó que el sistema de transporte se adapta periódicamente a los cambios en la demanda de viajes.

“Los planes operacionales se definen cada tres o seis meses”, señaló, detallando que factores como la temporada de verano o las vacaciones de invierno inciden en la frecuencia de los servicios.

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