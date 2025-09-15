Ministra Delpiano: “No catalogaría a la CAM como una organización terrorista”
Por Arelí Zúñiga
15.09.2025 / 22:21
{"multiple":false,"video":{"key":"yiak1gVFnXW","duration":"00:01:45","type":"video","download":""}}
La secretaria de Estado reconoció que en la Macrozona Sur se han registrado actos que pueden ser considerados como terrorismo, aunque aclaró que no toda la violencia responde a esa definición.
La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, abordó este lunes la situación de violencia en la Macrozona Sur, reconociendo la existencia de actos que califican como terrorismo en la zona, aunque evitó catalogar a la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) como una organización terrorista.
“No toda la violencia es terrorismo, pero yo creo que sí ha habido terrorismo en la Macrozona Sur, sin lugar a dudas, cuando se busca producir temor”, afirmó la secretaria de Estado en conversación con Tolerancia Cero.
No obstante, consultada por el rol de la CAM —una de las organizaciones mapuche más visibles en el conflicto con el Estado—, Delpiano fue enfática en no atribuirle directamente esa categoría.
“Yo no catalogaría a la CAM como una organización terrorista. Ellos tienen un tema histórico con el Estado de Chile (…), rechazan la intromisión del Estado”, sostuvo.