Michelle Bachelet, nominada por el Presidente Boric a la Secretaría General de la ONU: ¿Qué sigue en el proceso?

En su última intervención, el Presidente Gabriel Boric nominó a la exalta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para la Secretaría General de la ONU. ¿Qué sigue ahora? El exministro de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, entregó los detalles en CNN Chile.

El exministro de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, analizó en Hoy Es Noticia de CNN Chile el anuncio realizado por el Presidente Gabriel Boric respecto a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de las Naciones Unidas.

En ese contexto, destacó que la expresidenta reúne las condiciones necesarias para el cargo, tanto por su experiencia como jefa de Estado como por su trayectoria en organismos internacionales, entre ellos ONU Mujeres y su rol como Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

Fernández señaló que la presentación de Boric era pertinente en este momento, aunque advirtió que el escenario podría cambiar si la oposición gana la próxima elección presidencial. No obstante, subrayó que los países suelen valorar la continuidad de las políticas de Estado por sobre los cambios de Gobierno.

“Los países entienden lo que significaría para Chile como imagen y como confirmación del prestigio político adquirido tras la restauración de la democracia. Es cierto que con el tiempo una candidatura puede debilitarse, pero creo que Bachelet reúne tales condiciones que esta es una oportunidad que difícilmente se repetirá para nuestro país a este nivel”, señaló.

El rol del Consejo de Seguridad

Según el artículo 97 de la Carta de la ONU, “el Secretario General será nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad”. En esa línea, indicó que este órgano es decisivo en el proceso, ya que define al candidato que posteriormente debe ser ratificado.

“El Consejo de Seguridad presenta a la Asamblea General un candidato, y en general ha sido solo uno. El que figuras como Xi Jinping, Vladimir Putin, Donald Trump, Keir Starmer y Emmanuel Macron, que tienen opiniones tan distintas en muchos temas, logren un acuerdo, significa que se trata de una personalidad de peso, capaz de generar consensos”, explicó.

La campaña diplomática

Consultado sobre cómo se desarrolla la campaña, Fernández señaló que es muy probable que Chile ya haya iniciado gestiones y contactos diplomáticos para asegurar apoyos, aunque la candidatura todavía no se ha formalizado.

“Con el kilometraje diplomático que uno tiene, parto de la base de que el Gobierno de Chile ya ha hecho campaña, tiene contactos y apoyos para la candidatura de Bachelet. Como aún no están presentadas formalmente las candidaturas, hay un terreno que trabajar mucho para consolidar esos respaldos”, sostuvo.

Finalmente, recalcó que el período previo a la formalización es crucial, ya que permitirá medir el impacto de la presentación inicial en la ONU. Concluyó: “En este mes o mes y medio, el Gobierno tendrá que evaluar si la candidatura cuenta con una base real de apoyo. Y yo supongo que, por las condiciones de Bachelet, esa base será bastante sólida”.