“Ya está zanjado”: Paulina Núñez adelanta fórmula que usará el Gobierno para enfrentar crísis de combustibles

La presidenta del Senado afirmó que el mecanismo será modificado directamente por el Ejecutivo y que entre lunes y martes entrará al Congreso una iniciativa con medidas para amortiguar el alza de los combustibles y evitar un impacto mayor en áreas sensibles, como el transporte público.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, aseguró este viernes que la modificación al Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) ya está resuelta y que será implementada por el Gobierno a través de un decreto, mientras que el próximo lunes o martes ingresará al Congreso un proyecto con medidas paliativas para enfrentar sus efectos.

En entrevista con CNN Chile, la senadora de Renovación Nacional sostuvo que el tema fue abordado en una reunión con el Presidente José Antonio Kast, junto a ministros y a las cabezas del Senado y de la Cámara.

“Ya está zanjado, ya quedó totalmente claro”, afirmó Núñez, al ser consultada por el futuro del Mepco. Según explicó, la decisión del Ejecutivo es avanzar “vía decreto” en la modificación del mecanismo, mientras que el proyecto que llegará al Congreso contendrá apoyos para enfrentar el alza que pueda producirse en combustibles como la bencina y la parafina.

La parlamentaria remarcó que se trata de dos caminos distintos. Por un lado, dijo, el decreto será la herramienta que utilizará el Ejecutivo para modificar el Mepco. Por otro, el Legislativo deberá tramitar una iniciativa enfocada en medidas de alivio para las personas.

“Son dos cosas distintas”, enfatizó. “Mepco, modificación Mepco, no va al Congreso, sino que vía decreto se va a modificar”, señaló.