La Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) del INE reveló un aumento del 2,4% en el ingreso promedio de los chilenos durante el año 2020.

En conversación con CNN Chile, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, sostuvo con respecto a los datos del informe que “no cabe ninguna otra interpretación que no sea ver el efecto dañino que generó, no solamente sobre el empleo sino que también sobre los salarios, la destrucción de más de 2 millones de empleos durante la pandemia y que afortunadamente estamos sostenidamente saliendo de ello y recuperando más de un 1 millón de empleos de lo que fue el año pasado”.

“Si bien deja en evidencia que los salarios subieron levemente respecto al año pasado, (las cifras) son engañosas, porque la mayor destrucción de empleos estuvo en los empleados con menor calificación y sueldos más bajos, también sobre las mujeres y los jóvenes. Entonces por así decirlo, cuando usted saca del promedio los sueldos más bajos y deja los medianos o más altos, le sube el promedio, pero es un promedio que tiene esa razón de por qué sube”, dijo.

La autoridad añadió que “me parece más representativa la mediana, que señala que los salarios del 50% de los chilenos han estado bajo o en torno a los $420 mil y obviamente ahí es donde hay que poner el énfasis para que vayamos, junto con la reactivación económica y el control de la pandemia, superando esas cifras y mejorando la calidad de chilenos que encuentran trabajo”.

En ese sentido, aseguró que el propósito del Ejecutivo es “incentivar de ahora en adelante la contratación formal y que vayamos transitando, gradual pero sostenidamente, de un IFE social hacia un IFE laboral que permita que cuando se terminen estos subsidios, las personas tengan un empleo”.

La razón que explica los bajos salarios, añadió Melero, se explica “fundamentalmente porque el 80% de quienes generan el empleo en el país son pymes y microempresas, que son quienes han estado más golpeadas por la pandemia y con más dificultades, especialmente desde el estallido social y de violencia que el país vivió y que tuvieron que cerrar. Por eso que gran ayuda del Estado fue a través de los bonos de 1 y 2 millón para la reactivación de ese mundo”.

Finalmente, aseguró que “tenemos que ir buscando y procurando una mayor normalidad porque los recursos del Estado son agotables, no son infinitos, hemos gastado lo que ningún país de Latinoamérica y pocos del mundo han gastado, hemos transferido al día de hoy US$35 mil millones directos al bolsillo de los chilenos”.

“Tenemos que ir buscando este tránsito hacia una mayor normalidad laboral y salarial y, por eso, el impulso y los subsidios están dirigidos a los trabajadores más que a los empleadores”, cerró.