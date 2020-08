La alcaldesa Evelyn Matthei se refirió al escenario actual de la pandemia de COVID-19 en Providencia y sobre los desafíos que tiene por delante ahora que se encuentra en la Fase 2 del plan Paso a Paso.

En entrevista con CNN Chile, la autoridad municipal señaló que dos de los focos de mayor preocupación son “Bustamante, el parque, que colinda con Santiago que esta en Fase 1, por lo que es una zona que se está fiscalizando mucho” y “el eje comercial de Providencia y Nueva Providencia, no queremos que haya mucha aglomeración”.

Sobre la posibilidad de que estudiantes vuelvan a las clases presenciales este año en el país, Matthei indicó que si bien pueden haber localidades con bajos números de contagios donde eso se pueda realizar, “en el caso de Providencia no veo cómo este año, lo veo prácticamente imposible”.

“En el caso de Santiago lo mismo, porque en las dos comunas tenemos el 85% de los niños, niñas y adolescentes que vienen a estudiar de otras comunas, por lo tanto la posibilidad de traer el virus de otros lados, y después si se produce un brote en el nuestro colegio, exportar nuevamente el virus a otro lado, es muy alto”.

Además, Matthei sinceró que cuando se habló de la “nueva normalidad” por varias semanas en abril, “muchos nos relajamos” y expresó que “sería hipócrita decir que yo no me había relajado, porque también me relajé”.

Inmigración

Matthei también se refirió a las palabras del ministro del Interior, Víctor Pérez, por el modelo migratorio. “A nosotros nos parece que es contraproducente con la realidad que repliquemos el modelo que se utilizó con los migrantes haitianos porque todo el país sabe que eso fue dañino para el país y dañino para los haitianos”, dijo el secretario de Estado.

Al respecto, la alcaldesa de Providencia sostuvo que “hay que empezar a limitar la cantidad de gente que entra a Chile”. “No tenemos capacidad en los consultorios, en los colegios, están viviendo en condiciones infrahumanas y aceptan muchas veces, porque no les queda otra, trabajos en condiciones que no son adecuadas y al mismo tiempo le están quitando los empleos a los chilenos”.

Consultada por informes de organismos como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) que apuntan a lo contrario, señaló que “no he leído ese artículo, pero no me calza con lo que he visto”.

La Araucanía

Junto a lo anterior, la autoridad municipal comentó, respecto a la situación que se vive en La Araucanía, que “solo con diálogo” se pueden resolver las tensiones.

“Las tomas de municipalidades no son aceptables, pero las retomas tampoco son aceptables”, advirtió Matthei. “Entiendo que los camioneros deben estar muy cansados, les han quemado muchos camiones, pero lo que hay que hacer es mucha inversión en inteligencia (de Carabineros)”, agregó.

También subrayó que “la inmensa mayoría de las personas mapuche son gente maravillosa y he estado con mapuches que han sido víctimas de la violencia”. “Lo que hay que hacer es invertir en inteligencia, saber quiénes son los que están en esta vía violenta, tratar de desincentivar y castigar cualquier respuesta violenta y hay que conversar”, sostuvo.

Finalmente, hizo un llamado para que los alcaldes “nos preocupemos que en el plebiscito vaya votar la mayor cantidad de gente posible. No podemos tener un plebiscito con poca gente votando porque sería malo para el país”.