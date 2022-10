Por eventual delito de colusión y fraude fue interpuesta una querella, contra el ex intendente de Salud, Luis Romero. Sobre esto habló el abogado querellante, Matías Coll, quien conversó con CNN Chile y aclaró que “la querella no se dirige exclusivamente contra el ex superintendente Luis Romero, por negociación incompatible, sino que además se dirige contra las personas jurídicas, es decir las isapres, en virtud de la ley que confiere responsabilidad penal. Esto basado en que hemos reunido evidencia de que las isapres se pusieron de acuerdo con el ex superintendente para modificar unilateralmente lo que estaba pactado en el contrato de salud, que era la obligación de reducir los factores erarios cuando los beneficiarios llegaran a una determinada edad”.