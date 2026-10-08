Exdirector de Presupuestos advierte presión sobre el Gobierno por desempleo: “Todo lo que proponga va a ser insuficiente”

El economista y exdirector de Presupuestos Matías Acevedo advirtió que la magnitud del desempleo en Chile podría aumentar durante los próximos meses la presión sobre el Gobierno para reforzar sus medidas de reactivación económica.

En entrevista con CNN Chile Radio, Acevedo abordó el Presupuesto 2027 y valoró que el gasto público proyectado crezca 1,5%, cifra que, a su juicio, es coherente con la necesidad de ordenar las cuentas fiscales.

Sin embargo, sostuvo que una tasa de desempleo de 9,6% representa un desafío suficientemente importante como para que las medidas actualmente planteadas puedan resultar insuficientes.

“En este contexto, todo lo que proponga el Gobierno va a ser insuficiente”, afirmó.

“Una tasa de desempleo, en este caso de 9,6%, es impresentable para nuestro país. No es una tasa donde podamos tener paz social, en el buen sentido de la palabra, que nos deje tranquilos, que la gente en sus casas tenga una perspectiva relativamente razonable respecto a su futuro”, agregó.

“El Gobierno va a tener que hacer algo más”

Acevedo sostuvo que el Ejecutivo está apostando a que las medidas de corto plazo, especialmente aquellas orientadas a la construcción, la inversión pública y los subsidios a la contratación, permitan mejorar el mercado laboral.

No obstante, planteó que el escenario debe entenderse como una “noticia en desarrollo” y que podrían requerirse nuevas acciones si la desocupación permanece elevada.

“Si de aquí a marzo seguimos con una tasa de desempleo alta, que no baja, por ejemplo, del 9%, yo me temo que el Gobierno, o la política, va a presionar al Gobierno para que haga algo más”, señaló.

En ese escenario, dijo, el Ejecutivo tendría que evaluar reasignaciones dentro del Presupuesto o eventualmente incorporar un mayor nivel de gasto.

“Yo imagino que lo que transmitiría a los sectores políticos, tanto de Gobierno como de oposición, es que esto es la primera etapa. Y si esa etapa no es suficiente, bueno, el Gobierno va a tener que hacer algo más”, afirmó.

Pese a su advertencia sobre el empleo, Acevedo respaldó el diseño general del Presupuesto 2027 y sostuvo que el aumento de 1,5% responde al espacio fiscal disponible.

“El gasto está creciendo lo que puede”, afirmó, destacando que un incremento inferior al crecimiento esperado de la economía contribuye además al proceso de consolidación fiscal.

El economista estimó que el aumento previsto de la inversión pública podría traducirse en entre 25 mil y 30 mil puestos de trabajo, aunque insistió en que el resultado efectivo deberá evaluarse durante los próximos meses.

También señaló que las medidas fiscales de corto plazo deben ir acompañadas de reformas de carácter estructural en el mercado laboral.

“Yo puedo hacer una política fiscal bien expansiva, pero si no cambian los incentivos en la economía, después de que esa política fiscal deje de ser expansiva, vamos a volver al mismo problema”, concluyó.