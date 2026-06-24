Martorell critica a parlamentarios republicanos por ofensiva contra RN: “Solo arruinan al Gobierno”

La secretaria general de Renovación Nacional (RN), Katherine Martorell, defendió la decisión de su bancada de dar libertad de acción en la votación de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau y cuestionó las críticas de algunos parlamentarios republicanos contra diputados de su partido.

En entrevista con CNN Chile Radio, la exsubsecretaria de Prevención del Delito sostuvo que la postura de RN fue comunicada con anticipación y respondió a una decisión unánime de la bancada.

“Más que una negativa, lo que existió desde Renovación Nacional y que se comunicó con mucha anticipación fue un acuerdo por unanimidad de la bancada de dar libertad de acción a cada uno de los diputados”, afirmó.

Libertad de acción en RN

Martorell sostuvo que, en una acusación constitucional, los parlamentarios deben resolver según los antecedentes del libelo, la defensa y su propio juicio político y jurídico.

“Uno espera, en este tipo de situaciones, que los diputados que han sido elegidos, que están preparados, que conocen de la política, que son personas que pueden formarse sus propios juicios una vez tenidos a la vista los antecedentes, votarán de acuerdo a su propia conciencia”, señaló.

La dirigenta de RN agregó que en este tipo de materias no corresponde imponer órdenes partidarias.

“No existen órdenes de partido en materia de acusación constitucional. Está muy bien establecida la ley de partidos políticos”, dijo.

La acusación constitucional contra Grau fue aprobada este martes en la Cámara de Diputadas y Diputados con 77 votos a favor, menos apoyos de los que se proyectaban originalmente, pero suficientes para que el libelo avanzara en su tramitación.

Críticas a personeros republicanos

Consultada por los cuestionamientos de algunos parlamentarios republicanos a diputados de RN que no respaldaron la acusación, Martorell defendió la autonomía de su colectividad.

“Renovación Nacional es un partido que tiene 39 años de historia, va a cumplir 40. Es un partido que es diverso. Es un partido que respeta la democracia interna”, planteó.

La secretaria general de RN dijo que no contribuye al oficialismo que personeros de partidos que apoyan al Gobierno cuestionen de esa forma a parlamentarios de una colectividad aliada.

“No tiene ningún sentido, no contribuye ni colabora, que personeros de partidos que también apoyan al Gobierno estén hostigando, amenazando, ofendiendo”, afirmó.

Martorell precisó que sus críticas no apuntan al Partido Republicano completo, sino a determinadas figuras de esa colectividad.

“Me parece que puede ser un poco injusto englobar a todo un partido cuando han sido bastante determinadas las personas”, dijo.

Sin embargo, advirtió que ese tipo de episodios afecta las relaciones dentro del oficialismo.

“Afecta a las buenas relaciones de los partidos que somos parte del oficialismo, que estamos apoyando a este Gobierno, y eso finalmente entorpece los fines del Gobierno”, sostuvo.

“Ese tipo de mensajes solo arruinan al Gobierno”

Martorell apuntó en particular al diputado Agustín Romero, del Partido Republicano, a quien acusó de mantener un tono agresivo en medio de la controversia.

“Estas personas del Partido Republicano, como por ejemplo el diputado Romero, que han sido bastante agresivos en su forma de expresarse, que no han tenido esta capacidad probablemente de entender el sentido de la política, deban ahora abstenerse de decir ese tipo de mensajes”, señaló.