Martínez afirma que ha existido una “excesiva puntualización” hacia Pardow por el error en las tarifas eléctricas

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, se refirió en Tolerancia Cero de CNN Chile a la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, tras detectarse un error en la aplicación de las tarifas eléctricas, donde el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se aplicó dos veces.

Consultada por la periodista Mónica Rincón sobre qué significaría para su partido que el libelo acusatorio se aprobara con votos del oficialismo, Martínez señaló que desde el primer momento Pardow asumió la responsabilidad política del caso y que “no hay sustento jurídico alguno para poder avanzar en esa acusación”.

En el plano político, agregó que sería “anómalo en el sentido de que se plantea una responsabilidad individual en un caso que es evidentemente un problema institucional. Por lo tanto, esperaría que podamos centrarnos en el Congreso en compensar a las familias y también en resolver el problema institucional respecto a la celeridad de este tipo de casos”.

Además, comentó que esta discusión ha “estado muy teñida por el ámbito electoral” y que debiese enfocarse en soluciones y mejoras en las instituciones.

En ese contexto, concluyó que “me parece que también en la discusión sobre este tema ha habido una excesiva puntualización sobre la persona de Diego Pardow, como si no existiera un problema institucional ni tampoco de legitimidad del sistema eléctrico”.