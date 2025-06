Martina Yopo y crisis de natalidad: “La evidencia internacional muestra que los bonos no son una medida efectiva”

La doctora en sociología y experta en natalidad habló en Influyentes sobre la situación que vive nuestro país en esta materia, al tener la tasa de natalidad más baja de Latinoamérica.

Un fenómeno global del que no está ajeno Chile es el decrecimiento de la tasa de natalidad. Pero no solo está inserto en este contexto, sino también es uno de los casos de preocupación. Al menos así lo plantea Martina Yopo, doctora en sociología, experta en materia de natalidad y autora de Maternidades.

“La baja natalidad es un desafío demográfico para las sociedades porque tiene un impacto profundo en el decrecimiento y envejecimiento de la población”, afirmó la experta en Influyentes. “Si pensamos que todos los sistemas clave de la sociedad, economía, trabajo, salud, cuidados, se basan en el principio de que van a haber nuevas generaciones para reemplazar a las anteriores, hoy, con los niveles de natalidad que tenemos en el país, se pone en entredicho”.

En ese sentido, Latinoamérica en su conjunto ha mostrado un descenso más pronunciado en materia de nacimientos. La tasa de fecundidad en Chile, agregó, es de 1,03, la más baja del continente. “Mucho más baja que la de Japón, uno de los países que históricamente ha tenido una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo”, añadió Yopo.

Uno de los conceptos que ha desarrollado como marco de sus investigaciones es el de infertilidad estructural, “la falta o la ausencia de condiciones sociales, económicas, políticas e incluso ambientales para poder tener, pero también criar, hijos en condiciones dignas, seguras y sostenibles”.

Las diversas variables que inciden en que tengamos las tasas actuales de natalidad en Chile están interconectadas, por lo que es imposible hablar de una sola variables que nos permita dar con una sola solución para el problema de la infertilidad estructural; es precisamente un tipo de infertilidad que supera a cada individuo pues afecta a la sociedad en su conjunto.

“Me ha impresionado mucho en las investigaciones que he hecho conversar con generaciones más jóvenes, no necesariamente de sectores populares, hombres y mujeres que tienen trabajo estable, con buenas remuneraciones de sectores medios, que me dicen que hoy el sueño de la casa propia es un mito”, agregó Martina.

En el caso de las mujeres también entran otros factores que afectan de mayor manera en la toma de decisión sobre la maternidad. Lo laboral, por un lado, se vincula también a la autonomía económica.

Mira el capítulo completo: