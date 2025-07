Desbordes calificó de “ridículos” dichos de Hassler: “No sé si cree que la gente es tonta”

El alcalde de Santiago se refirió a los cuestionamientos de la exjefa comunal, quien aseguró que hoy se ha "revalorizado" su gestión a la luz del desempeño de la actual administración. "A mí me da lo mismo, la ciudadanía se ríe con estas declaraciones", afirmó Desbordes.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, habló en CNN Prime sobre las críticas que ha recibido de parte de su antecesora, Irací Hassler, asegurando que lo que dijo la exjefa comunal “es ridículo” y que “miente descaradamente”.

Hassler habló con The Clinic sobre el estado en que ve la comuna y los cuestionamientos que hace a la gestión del actual jefe comunal, señalando que lo que se ve hoy en la principal comuna de la capital ha “revalorizado” lo que fue su propia gestión y que, por el contrario, “la ausencia de gestión (actual) lamentablemente está a la vista”.

Ante estos dichos, Desbordes afirmó que esto es “burdo, ridículo” y que posiblemente sus palabras tengan más que ver con la candidatura al Congreso que llevará adelante Hassler.

“No me cabe en la cabeza que alguien pueda mentir tan brutalmente. Pero a mí me da lo mismo, la ciudadanía se ríe con estas declaraciones”, respondió el alcalde. “Ayer se produjo un debate duro en un matinal y recibí centenares de mensajes en nuestras redes sociales, en las mías personales, donde vecinos de la comuna me decían que cómo era posible que ella dijera que había dejado planes de seguridad, cuando había debilitado la seguridad”.

Afirmando que esto podía responder a su candidatura parlamentaria, agregó: “no sé si ella cree que la gente es tonta, que se olvida de su mala gestión o le esté hablando de gente de otra comuna, porque el distrito (10) es grande”.

“Hemos recuperado barrios, hemos duplicado agentes de seguridad, estamos recuperando espacios completos y no lo digo yo, lo dice la Cámara de Comercio del casco histórico que hace una encuesta entre sus asociados”, aseguró el jefe comunal.