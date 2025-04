Mario Casas a CNN Chile: “Me gusta contar historias, crear personajes y llegar al público, me da igual el género que sea”

En Entrevistas CNN el gallego de 38 años conversó sobre sus motivaciones actuales y los retos que busca en cada nuevo papel.

Con más de una década frente a las cámaras, Mario Casas se ha consolidado como uno de los rostros más reconocidos del cine y la televisión en España.

Desde sus inicios en series juveniles hasta sus interpretaciones más recientes en dramas intensos y thrillers psicológicos, Casas ha demostrado una notable evolución actoral y una inquietud constante por reinventarse.

El gallego se ha adentrado en personajes complejos, oscuros y exigentes. Hoy, en un nuevo momento de su carrera, habla con Entrevistas CNN sobre sus motivaciones actuales y los retos que busca en cada nuevo papel.

Nuevas búsquedas actorales

El actor sostuvo que “hice El Barco y a la primera temporada o segunda me bajo y decido no seguir porque noté que todo lo que me llegaba era este tipo de género, de personajes, se me empezaba a colocar ahí. Entonces paro un tiempo, empiezo a decir que no a este género y me empiezan a llegar otro tipo de personajes”.

Casas, de actuales 38 años, detalla que entonces le dieron la oportunidad “de demostrar que podía hacer también otras cosas o que el público me viera haciendo otros personajes y otros géneros. Pero es algo que me gusta, ahora vengo de hacer El secreto del orfebre, que es un drama romántico, épico”.

Aclara que hacer películas románticas no le incomoda. “Yo creo que al final son etapas, son personajes, son películas que te llaman, guiones y a mí me encanta, al final lo que me gusta es contar historias, crear personajes y llegar al público, me da igual realmente el género que sea”, cerró.

Mira la entrevista completa