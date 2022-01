Durante las últimas semanas se ha registrado un alarmante alza sostenido de contagios por COVID-19, en el que incluso se ha llegado a cifras históricas desde el inicio de la crisis sanitaria, con más de 18 mil 400 casos reportados y una positividad nacional del 17,81% en las últimas 24 horas en nuestro país.

La académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y doctora en dicha materia, María Soledad Martínez, conversó con CNN Chile para profundizar en la situación actual de la pandemia en Chile y el mundo, que se ha visto ampliamente dificultada por la propagación de variantes contagiosas como Ómicron.

“Tenemos variantes nuevas, que no conocemos mucho y eso es un problema porque no sabemos si causan más problemas a la salud o si son más o menos contagiosos. Ahora sabemos que Ómicron sí es más contagioso, pero los 18 mil casos, no sabemos si son casos que tienen un resfrío leve, un resfrío tipo influenza, si son asintomáticos o si van a llegar mayores. Por ahora hay que estar mirando los casos, las hospitalizaciones sobre todo”, explicó.

La experta advirtió que pese a que el sistema de salud no ha entrado en un escenario de colapso, si hay que tener en cuenta que “han aumentado bastante los ingresos a camas básicas y medias” lo que se traduciría en hospitalizaciones, aunque no se trate de ingresos a UCI. Además aseveró que a este ritmo “al parecer, vamos a llegar a los mismos números de la variante Delta”, aludiendo a la situación que ha enfrentado el hemisferio norte, aunque contrastando dicha comparación con el nivel de vacunación que existe en Chile.

“La cantidad y la proporción (de contagios) no es tan importante, lo que importa es la tasa, es decir, cuánta gente de la que se vacunó, se enfermó y cuánta gente de la que no se vacunó se enfermó. Eso no lo podemos saber con el número de gente vacunada o no, (que ha sido) hospitalizada”, salvaguardando que de todas formas existen evidencias de que “claramente la vacunación protege muchísimo de estos efectos más graves“.

Martínez explicó además que para poder hablar de una disminución de esta tendencia alcista de contagios, el número reproductivo (“R”) de una enfermedad infecciosa -indicador de a cuánta gente puede contagiar una persona infectada- debe ser de no más de 1 o 1,1. En caso contrario, dicho indicador demostraría que los contagios solo estarían creciendo, situación en la que actualmente se encontraría nuestro país.

La doctora detalló que este tipo de virus “en general no generan una inmunidad que dure mucho. De hecho, los corona virus que nosotros conocimos antes eran los del resfrío (…) generan una inmunidad muy mala y de corto tiempo”, asegurando que por dicho factor es que existe tanta reincidencia en los contagios con distintas variantes del COVID-19, como se ha visto en países del hemisferio norte.

Bajo esa premisa, Martínez lamentó que pese a lo que se ha observado en los últimos meses, nada garantiza que una eventual nueva variante del virus termine siendo más peligrosa que las actuales: “es muy terrible, pero lamentablemente esto es azar y mientras más el virus se replique, más posibilidades tiene de mutar (…) puede aparecer una variante que genere una enfermedad más grave. En ese sentido no hay cómo saber bien qué viene a futuro”.