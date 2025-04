María Elena Wood, realizadora de “Locas Mujeres”: “Gabriela Mistral no tenía espacio en Chile para ser quien era”

La directora de cine y documentalista habló sobre la historia de la poeta, cómo fue cuando recibió el Nobel de Literatura y su relación con Doris Dana en Estados Unidos, abordando además la polémica que surgió en torno a su orientación sexual.

Este 2025 se celebran 80 años de uno de los principales logros culturales en la historia de Chile: la obtención del Premio Nobel de Literatura por parte de Gabriela Mistral. En 1945, la escritora y poeta chilena se convirtió en la primera persona de América Latina -y hasta la fecha, la única mujer de la región- en obtener el máximo reconocimiento en el área.

Este hito se celebrará en todo Chile con diversas actividades culturales, las cuales puedes revisar en este link.

Entre los distintos registros que se han realizado sobre la historia y vida de Gabriela Mistral está el documental Locas mujeres, realizado por María Elena Wood, quien habló en Influyentes sobre aquello que pudo retratar en la dicha pieza audiovisual.

Vida íntima de Gabriela

Locas mujeres es un documental que retrata una historia de amor, que es la de Gabriela y la escritora estadounidense Doris Dana, afirma su autora.

En ese sentido, Wood abordó la polémica generada en torno a si se subrayaba o no su homosexualidad, considerando que ella tampoco la hizo pública durante su vida; al mismo tiempo que no existían las consideraciones que en la actualidad existen sobre la concientización de la diversidad sexual.

Si bien a ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, descartó que sea el foco principal de su cartera el relevar esa arista de la vida de la poeta, desde la bancada de RN la oficiaron para abordar que se destaque este “eventual lesbianismo”.

Wood ve esta polémica “como un debate para llenar páginas, espacios, donde podríamos estar hablando de otras cosas”.

“Sigue existiendo este rechazo a pensar que la artista, la genio, esta mujer única, esté fuera del canon. Pero ella siempre estuvo fuera del canon”, afirma la documentalista.

Asimismo, señala Wood, es nuestra tarea en la actualidad “escucharla”, sobre todo porque “su voz no envejece”.

La solitaria recepción del Nobel

Mientras vivía en Petrópolis, en Brasil, un lugar de “protección de muchos artistas durante la Segunda Guerra”, le tocó experimentar algo terrible: “su amigo y vecino era Stefan Zweig y su mujer. Stefan Zweig se suicida y ella y Yin Yin, su hijo, son los primeros que llegan y se encuentran con esta visión de Stefan Zweig tendido en su cama, su mujer tendida en su cama y la pistola en la mano de Stefan Zweig. Un año después es Yin Yin quien se suicida”.

La muerte de Juan Miguel Godoy, nombre real de Yin Yin, generó un impacto inconmensurable en Gabriela Mistral: “Todas las tardes ella se sentaba y escribía cuadernos. El cuaderno número cien se llama ‘Conversaciones con Yin’. Al atarceder ella se sentaba a escribirle a Yin. Estaba devastada… y le llega la noticia de que ha recibido el Premio Nobel”.

Sola, partió en un barco a Suecia a recibir el galardón.

Relación con Doris Dana y salida de Chile

“La belleza de esta historia es que ambas estaban solas, tristes, deprimidas diría. Y que juntas construyeron una pareja, una familia, con más amigos y fue de alguna manera algo que las salvó a ambas”, afirma María Elena.

Por ello, la documentalista y directora de cine remarca que era necesario mostrar la completitud de quien fue Gabriela Mistral, esa mezcla entre quien fue en su vida privada y cómo eso incidió en su obra. Y entre esas preguntas, está la de por qué no vuelve más a Chile.

“No sé exactamente, pero tengo la intuición de que ella sentía que aquí no tenía espacio para ser quien ella era. Aquí tenía que responder a ciertos cánones. Como cuando la echan de directora del Liceo N° 6 porque no tiene título de profesora. El canon dice que tiene que tener título; ella no tenía. Ahí toma la decisión de irse a México”, asegura Wood.