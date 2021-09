Durante esta jornada la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el cuarto retiro de los fondos previsionales con 94 votos a favor, 39 en contra y 9 abstenciones.

Para profundizar en este tema, CNN Chile conversó con el presidente de la comisión de Constitución, el diputado socialista, Marcos Ilabaca. El parlamentario encaró al candidato de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, para que confiese si hizo efectivo el retiro o no del 10% de sus fondos.

“Claramente sería super importante que el señor Sebastián Sichel, quien ha amenazado a los parlamentarios de derecha, transparente lo que hizo. Que les diga a los chilenos y chilenas, si él quiere gobernar el país. Yo no voy a criticar lo que él hizo o no. Lo que uno crítica es la inconsecuencia“, increpó.

“Es el discurso fatalista que ellos han tenido. Han plantado los mismos argumentos, que la economía se va caer entre otros. Entonces cuando tú crees en algo y actúas de una manera diferentes, eso se llama inconsecuencia“, agregó.

Respecto al futuro de las AFP, el diputado confesó que este sea el inicio del fin. “Yo creo que el proceso de los retiros evidenció que el sistema de AFP es un sistema que no contribuye a la seguridad social. Solo sirve para generar utilidades a los grandes grupos económicos. Las pensiones seguirán siendo de mísera, las AFP como tal cual hoy las conocemos no pueden seguir existiendo y deben terminar“, señaló.

Por último, criticó el nivel de la argumentación para rechazar este proyecto, la cual se basó en el aumento de la inflación.

“Los procesos inflacionarios producto de la pandemia se viven en todo el mundo. El alto precio del crudo y el alto valor del trasporte ha generado el aumento de precio de muchos productos. Me gustaría que fuéramos mucho más responsables en esta discusión que es mucho más compleja, y es irresponsable culpar solo a los retiros de los procesos inflacionarios que vive, no solo Chile, si no que el mundo“, concluyó.