Durante esta jornada se vota en el Senado la Acusación Constitucional contra el ex ministro del Interior Víctor Pérez.

El 3 de noviembre pasado, el libelo obtuvo 80 votos a favor, 74 en contra y una abstención en su paso por la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que generó la renuncia del ex senador UDI.

Además, la acusación contra la ex autoridad apunta principalmente a su actuar ante el paro de gremios de camioneros a comienzos de septiembre, ya que se le sindica haber realizado un trato preferencial y de no haber aplicado las leyes correspondientes ante el bloqueo de carreteras. También por las acusaciones de derechos humanos en contra de Carabineros, que tienen entre sus hechos más recientes la caída de un joven impactado por uno de sus funcionarios al Río Mapocho.

En conversación con CNN Chile, el diputado Marcos Ilabaca (PS) sostuvo que la decisión política del ex ministro de renunciar a su cargo ha bajado el peso de la acusación en su contra.

“Efectivamente, es un argumento que ha utilizado la defensa para poder impedir que las acusación constitucional avance y sea rechazada”, afirmó, agregando que “la responsabilidad del ministro y, lo que hace hoy día el Senado, es determinar si el ministro es culpable o inocente”.

“Nosotros estimamos que la responsabilidad del ministro es clara y precisa. Los capítulos acusatorios son súper claros respecto al comportamiento particular del ministro, sobre todo en términos del trato desigual de la aplicación de la ley respecto de las violaciones a los derechos humanos”, manifestó.

Además, expresó que tras presentar su renuncia “lo que hace el ministro es liberar al Gobierno y tratar de bajar la tensión en orden de que a él no se le aplique la sanción que producto de la acusación trae aparejada, que es la suspensión de sus derechos políticos por un plazo de 5 años”.

Por otra parte, declaró que tenía sus dudas respecto a la aprobación de la acusación ya que, “lamentablemente, el Senado hoy está cruzado por temas más bien de índole personal-afectivo”.

Bajo la misma línea, sostuvo que “estuvo hace 3 meses sentado durante cerca de 16 años con los senadores que hoy día están tomando una decisión”.

“Claramente, para muchos de esos senadores con quien el ministro Pérez estableció relaciones en un espacio de trabajo común por 16 años ,va a complicar a ciertos senadores”, expresó.

Finalmente, indicó que, a su juicio, el ex ministro Víctor Pérez debería ser declarado culpable.

“Lo que pide la población es que sus autoridades actúen apegados a la constitución y las leyes y lamentablemente el ex ministro Pérez no lo hizo, no estuvo entregándole un trato igualitario a la población”, zanjó.