En conversación con CNN Prime, la convencional de Vamos por Chile, Marcela Cubillos, habló de su postura ante los artículos aprobados por la Convención Constitucional a dos semanas del fin de las votaciones, así como del plebiscito de salida y de las acusaciones de la oposición al gobierno por “intervencionismo” respecto a la opción del apruebo. “Creo que si [el borrador] gana por poco, no se soluciona el tener una Constitución conflictuada. Si no se aprueba, creo que no importa el porcentaje“, sostuvo.