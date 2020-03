“No hemos pactado para nada con la izquierda, yo actúo sobre la base de mis convicciones”, dijo el senador RN Manuel José Ossandón sobre lo que fue la discusión que resolvió la paridad de género en una eventual Convención Constituyente o Constituyente Mixta.

Además aseguró que “consiguió” los tres votos de RN que hacían falta para la aprobación de la iniciativa tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Por otro lado el parlamentario criticó a quienes se abstuvieron en la votación, señalando que “hay que ser menos amarillo”. “Yo creo que Evópoli tuvo mucha presión y no fueron capaces de contrarrestarla, así de claro. Siempre escuché que el senador (Felipe) Kast estaba de acuerdo con la paridad y después se abstuvo”.

Dichas presiones, agregó el senador, vendrían de “muchos sectores y del Gobierno también”. “Hay gente en el Gobierno que no estaba de acuerdo con la paridad“, dijo Ossandón.

Columna de Allamand por plebiscito

El senador también comentó las palabras de Andrés Allamand, quien señaló que si gana el Apruebo en el plebiscito de abril desde la actual oposición no se respetará ni el derecho a propiedad ni la libertad de enseñanza.

“Está absolutamente equivocado. Primero, el derecho a propiedad no está en juego, no sólo porque queramos o no queramos sino porque hay muchos convenios internacionales que nos obligan”, dijo Ossandón.

Parte de la campaña por el Rechazo que ha sido presidida por Allamand en RN habla del largo periodo de tiempo que demorará un eventual proceso constituyente, lo que se contrapondría con la posibilidad de reformar.

Para Ossandón, “aquí se está haciendo una campaña en el tema del Rechazo sobre la base, equivocadamente, del miedo, y la gente está asustada”.