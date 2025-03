Mansuy sobre las elecciones: “Si el FA no tiene un candidato, es porque quizás nadie quiere defender a este Gobierno”

El panelista de Tolerancia Cero planteó su visión sobre el proceso de definiciones que está llevando a cabo el partido del Presidente Gabriel Boric en torno a la carrera presidencial.

Todos los dirigentes parlamentarios, militantes del Frente Amplio, intentan convencer día a día de que este es un gran gobierno, que normalizó al país, que tenemos un gran presidente y que el proyecto del Frente Amplio es un proyecto de futuro para la izquierda en Chile. Sin embargo, no hay candidato presidencial para la primaria después de varias semanas.

Primero, la ilusión de Michelle Bachelet, que permitía ahorrarse esta pregunta y ahorrarse este problema. Después, Tomás Vodanovic, Beatriz Sánchez, Antonia Orellana y, eventualmente, así dice ahora, Gonzalo Winter han declinado la invitación, no tan atractiva, parece, a representar los colores del Frente Amplio en la elección primaria del oficialismo.

Un proyecto se defiende en elecciones, una identidad se defiende allí, con votos. Si este gobierno está tan convencido, y el Frente Amplio en particular, de lo bien que lo han hecho y de los grandes talentos que tiene el Gobierno, deberían tener un candidato. Si el Gobierno y el Frente Amplio no tienen candidato, es porque quizás algo en este relato inicial no está funcionando. Si el Frente Amplio no tiene un candidato, es porque quizás nadie quiere defender a este Gobierno y porque nadie quiere ser el rostro de él.

Acá hay una pregunta muy interesante que hacerse cuando se evalúe el legado del gobierno: la dificultad que hubo en encontrar un candidato que lo defendiera.