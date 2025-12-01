Mansuy por reunión de Frei y Kast: “Resulta curioso que los mismos que lo han ninguneado hoy se sorprenden tanto”

El panelista de Tolerancia Cero analiza el gesto simbólico de Eduardo Frei al reunirse con Kast, destacando las tensiones históricas con la centroizquierda y la apuesta del exmandatario por reconfigurar los ejes políticos desde el plebiscito del 4 de septiembre.

“A todos nos van a preguntar dónde estuvimos en esta elección”. La frase de Carolina Tohá que brindó su apoyo explícito a la candidata Jeannette Jara, pero la frase bien podría aplicarse al expresidente Eduardo Frei, que se reunió y se sacó una foto con José Antonio Kast, el candidato republicano a la Presidencia de la República.

Eduardo Frei, el expresidente, estuvo dispuesto a realizar un gesto muy fuerte del punto de vista simbólico. Sobre este gesto, tres reflexiones.

La primera; resulta curioso que los mismos que lo han ninguneado durante años, por no decir décadas, hoy día se sorprenden tanto de este gesto.

La misma izquierda que lo expulsó de la centro-izquierda y de ese sector, hoy día se queja del resultado natural que él no se sienta parte de ese mundo.

Segundo, Eduardo Frei está apostando a que el eje del 4 de septiembre, el plebiscito de salida del primer proceso constituyente, reemplace al eje del 5 de octubre. Esa es la apuesta final del gesto de Eduardo Frei que por supuesto pretende tener razón en esto.

Y la tercera reflexión es que esto representa un enorme desafío para José Antonio Kast, porque recibir el apoyo aunque fuera tácito de un expresidente de la Concertación, implica que el desafío para él es no ser el presidente del Partido Republicano ni de un nicho más o menos cerrado, sino que de una coalición mucho más amplia.

Y en ese sentido, Eduardo Frei plantea un desafío enorme para José Antonio Kast.

A todos nos van a preguntar dónde estuvimos en esta elección, Eduardo Frei parece haber respondido esa pregunta.