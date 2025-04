“Todos merecen atención y la misericordia divina”: Mansuy destaca el legado del Papa Francisco como líder de la Iglesia Católica

El analista de Tolerancia Cero analizó el legado del Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica, quien falleció este lunes a los 88 años. Calificándolo como "intenso y disruptivo", Mansuy valoró las acciones del argentino, quien además fue el primer latinoamericano en ocupar este importante cargo para el catolicismo.

Como saben, hoy día falleció el Papa Francisco, el jefe de la Iglesia Católica. Su papado fue intenso y disruptivo y vaya si lo sabemos los chilenos, como comentábamos, pues el Papa no temía incomodar.

Quizás este es su principal sello. A Francisco le gustaba sorprender, molestar, ser un poco tábano. No lo hacía, creo, por afán de originalidad ni por mero gusto por la contradicción, sino porque concebía de este modo su misión. El jefe de la Iglesia Católica debe decir cosas incómodas, pues debe recordar verdades que no siempre nos gusta escuchar.

El Evangelio es incómodo en la vía en que busca introducir tensión en nuestras vidas. Me parece que así debe ser leído el papado de Francisco como un esfuerzo por volver a ciertas verdades fundamentales del cristianismo.

Todos importan, todos merecen atención y la misericordia divina llega a todas las personas sin excepción. Este esfuerzo fue realizado al interior de una institución milenaria. Es importante entender también esto.

Francisco tenía énfasis ciertos temas de privilegio, pero esos énfasis no están en contradicción con los énfasis de sus predecesores, que también fueron de mucha importancia, sino que complementan y enriquecen una larga tradición.

No siempre es fácil comprender esto desde fuera, pues la tentación inevitable es clasificar estos énfasis al interior de la lógica política que no permiten comprender a la iglesia. Me parece que de aquí surgen muchas incomprensiones tanto respecto de este Papa como de los anteriores.

No pertenecen a un bando en particular, sino que representan una Iglesia con vocación universal. Y de hecho, si algo une a los últimos tres pontífices, cada uno en su estilo, es haber sido una voz respetada en una escena mundial fragmentada, dividida y plagada de conflictos.

La voz de la Iglesia ya no es hegemónica ni podría hacerlo en la sociedad contemporánea, pero es una voz que merece ser escuchada por todas las personas de buena voluntad. Descansa en paz, Papa Francisco.