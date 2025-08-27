“Maduro sabe que no tiene cómo defender”: Juan Guaidó y crecientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos

En CNN Chile Radio, el líder opositor venezolano dijo que "la disposición de Estados Unidos parece muy clara".

El líder opositor venezolano Juan Guaidó analizó en CNN Chile Radio las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, tras el despliegue naval estadounidense en las aguas del Caribe.

Las tensiones entre Nicolás Maduro y Donald Trump se han intensificado durante las últimas semanas y desde el país norteamericano han apuntado a que el mandatario venezolano es el líder de la organización de narcotráfico Cartel de los Soles.

A ello se suma la llegada de buques de la Marina estadounidense cerca de las aguas territoriales del país sudamericano. Por su parte, Maduro llamó a la población a unirse a las milicias.

En esa línea, Guaidó comentó que hay un “aislamiento casi total del régimen” y que “el mismo Maduro vio cómo Putin le estrechaba la mano hace unos días a Trump y se queda de alguna manera sin esa protección que ellos quieren tener de parte de ese país”.

Consultado sobre la amenaza de una posible invasión a territorio venezolano, respondió: “Quien hoy ha violado la soberanía popular es Nicolás Maduro. La soberanía popular reside en el voto expresado el 28 de julio del 2024. Antes de eso, la Asamblea Nacional en el 2015, que Maduro también violó, antes de eso en el 2018″.

La soberanía popular “reside en el pueblo. Reside en quienes expresaron el pasado 28 de julio y es Nicolás Maduro quien dio un golpe de Estado en ese momento. Que hipotecó los intereses de los venezolanos a Rusia, a Irán, a Nicaragua, a Cuba, que ha financiado a grupos terroristas”.

No está en cuestionamiento la superioridad militar de Estados Unidos no está en cuestionamiento, “es decir, la capacidad de hacerlo está muy clara. Pudieran hacerlo y Maduro lo sabe”.

“Así que la respuesta a esto la tienen los Estados Unidos y Nicolás Maduro, de alguna manera. Maduro sabe que no tiene cómo defender. Maduro sabe que no tiene cómo con milicianos, lamentablemente, que no tienen una pensión, proteger el territorio. Para proteger el territorio hay que respetar el territorio. Hay que respetar la soberanía popular. Entonces, Maduro sabe que ese round no lo gana”.

El desenlace de esta situación “hoy está en manos de Nicolás Maduro porque la disposición de los Estados Unidos parece muy clara“.