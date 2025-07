Ripamonti apunta al Minvu por lenta reconstrucción tras megaincendios: “Tomaron la vía regular con todo lo que significa”

La alcaldesa de Viña del Mar afirmó que "da rabia" y genera "desesperación" cómo el Gobierno ha enfrentado las labores de reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios de febrero de 2024, donde un 25% de la comuna se vio bajo las llamas.

A más de un año y medio del megaincendio que afectó la Región de Valparaíso en febrero de 2024 siguen habiendo vecinos y vecinas de Viña del Mar que aún no ven una ayuda directa del aparato estatal.

En la sesión de la comisión investigadora, la alcaldesa de la comuna, Macarena Ripamonti, hizo una crítica al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) por lo que a su juicio son demoras en la entrega de recursos por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Profundizando en este cuestionamiento, Ripamonti habló en CNN Prime sobre cómo va el trabajo de reconstrucción y por dónde cree que pasan las principales falencias de la respuesta del Estado a las familias afectadas por los incendios.

En el detalle, la jefa comunal explicó cuál es el escenario a la fecha:

Con el levantamiento de la ficha FIBE, 6.400 personas se vieron afectadas en Viña del Mar.

De ese universo, solo 1.414 reciben una vivienda de emergencia.

De ese grupo, el 68%, cerca de 951, no tiene soluciones habitacionales.

Por otro lado, a la fecha se han entregado más de 2.000 subsidios para la reconstrucción de viviendas.

De ese grupo, solo 51 familias tienen ya sus casas con recepción definitiva.

“Para la institucionalidad chilena, de ese universo total no todos deben recibir una vivienda”, dijo la alcaldesa. “Porque no todos son hábiles, no todos son merecederos del derecho de poder recibir un subsidio para poder reconstruir nuevamente”.

Y si bien aclaró que al revisar las áreas afectadas es posible apreciar una reconstrucción ya bastante avanzada, la situación es “grave”, ya que el avance “ha sido gracias a que la propia gente damnificada encontró dinero de forma privada y lograron reconstruir sus viviendas”.

En ese sentido, ante la consulta de dónde recaen las responsabilidades, la alcaldesa señaló que, en primer lugar, ya a pocos días de ocurrido los incendios alertaron cuáles serían los nudos críticos que harían más lento el proceso administrativo si este se seguía por vía regular.

“Es algo en lo que estábamos en completo desacuerdo. Tenemos que tener algo en mente: se quemó el 25% de Viña del Mar. Es demasiado estratosférico. Por lo tanto, frente a hechos excepcionales…”, afirmó.

En cuanto a las responsabilidades, Ripamonti apuntó al Minvu, que es “quien lleva la cartera de la reconstrucción” y que bajo su mirada, “han decidido, por diferentes cuestiones que ellos tienen que responder, tomar la vía regular, con todos los nudos críticos que eso significa”.

“Me duele. Creo que todas las personas viñamarinas, lo digo como autoridad pero también como viñamarina, todos tenemos un familiar o un conocido en ese sector que pasó por ello. Todos conocemos a alguien que perdió la vida y que hoy tiene un sentido de indefención muy grande. Obviamente que da rabia, mucha ira, desesperación. Pero hay que pasar a la acción”, comentó.