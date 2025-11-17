Cruz-Coke asegura que apoyo a Kast es “sin condiciones” y que “dolió” el resultado de Matthei

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
El senador Evópoli entregó parte del análisis que hacen desde Chile Vamos a que la abanderada del bloque resultara quinta en esta primera vuelta, adelantando que de todas formas el apoyo a Kast no tendrá condiciones.
Afirmando que hubo optimismo al ver los primeros resultados que arrojaban los conteos preliminares en la Región Metropolitana, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) comentó lo que dejó esta primera vuelta presidencial, donde su candidata, Evelyn Matthei, resultó quinta detrás de José Antonio Kast, Franco Parisi y Johannes Kaiser.
“Es muy difícil hacer campaña y por eso quise venir a dar la cara, cuando no se triunfa en política. La derrota es muy huérfana y la victoria tiene muchos padres. En este caso, una derrota, de la contundencia que hemos sufrido -hablo de Chile Vamos, también- es importante. Y hay que también enfrentarla a través de un cierto proceso de reflexión que no es corto”, comentó el parlamentario.
Mencionando la tendencia global donde las derechas tradicionales son desplazadas por unas más conservadoras o radicales, Cruz-Coke reconoció que aún así “dolió” esta derrota.
Respecto a qué sigue desde este lunes 17, el senador de Evópoli reafirmó que el respaldo hacia Kast será “sin condiciones” dada la alternativa: Jara. “Voy a hacer todo lo posible para que José Antonio Kast sea presidente de la República”, aseguró.
