Cruz-Coke asegura que apoyo a Kast es “sin condiciones” y que “dolió” el resultado de Matthei

El senador Evópoli entregó parte del análisis que hacen desde Chile Vamos a que la abanderada del bloque resultara quinta en esta primera vuelta, adelantando que de todas formas el apoyo a Kast no tendrá condiciones.

Afirmando que hubo optimismo al ver los primeros resultados que arrojaban los conteos preliminares en la Región Metropolitana, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) comentó lo que dejó esta primera vuelta presidencial, donde su candidata, Evelyn Matthei, resultó quinta detrás de José Antonio Kast, Franco Parisi y Johannes Kaiser.

“Es muy difícil hacer campaña y por eso quise venir a dar la cara, cuando no se triunfa en política. La derrota es muy huérfana y la victoria tiene muchos padres. En este caso, una derrota, de la contundencia que hemos sufrido -hablo de Chile Vamos, también- es importante. Y hay que también enfrentarla a través de un cierto proceso de reflexión que no es corto”, comentó el parlamentario.

Mencionando la tendencia global donde las derechas tradicionales son desplazadas por unas más conservadoras o radicales, Cruz-Coke reconoció que aún así “dolió” esta derrota.

Respecto a qué sigue desde este lunes 17, el senador de Evópoli reafirmó que el respaldo hacia Kast será “sin condiciones” dada la alternativa: Jara. “Voy a hacer todo lo posible para que José Antonio Kast sea presidente de la República”, aseguró.