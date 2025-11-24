“Los estándares deben cambiar”: Eduardo Sepúlveda tras la tragedia en Torres del Paine

El panelista de Tolerancia Cero, Eduardo Sepúlveda, abordó la muerte de cinco turistas en Torres del Paine y afirmó: “No hay consenso sobre quién es responsable de lo que pasó, pero sí está claro que los estándares deben cambiar”.

Acabo de pasar unos días en Punta Arenas y Puerto Natales y volví muy impactado por la tragedia en Torres del Paine ocurrida la semana pasada. La muerte de cinco turistas extranjeros se convirtió en la peor desgracia humana ocurrida en ese parque, que ha sido elegido varias veces como uno de los destinos más extraordinarios del planeta, por medios de prensa como Time o sitios especializados como Trip Advisor. No por nada el Parque recibe más de 365 mil turistas al año, es decir, unos mil visitantes diarios en promedio.

Por eso duele e inquieta lo que pasó la semana pasada. Estos días pude disfrutar de la amistad de los magallánicos y de su hospitalidad, como la de los hermanos Vicente, que nos acogieron con cariño y corderos al palo. Pero la preocupación se respiraba en el ambiente.

Es que lo que se sabe hasta ahora de la tragedia es que pudo ser evitable. Es cierto que ocurrió una verdadera “tormenta perfecta”, porque se juntó una condición climática extrema con el día de elecciones en Chile, lo que hizo que hubiese menos personal en el Parque. Todo esto en el contexto del traspaso de la administración de los parques nacionales desde la Conaf al nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, cuya reciente creación generó controversia.

No hay consenso sobre quién es responsable de lo que pasó. Pero sí está claro que los estándares deben cambiar. Si Torres del Paine es uno de los destinos turísticos más extraordinarios del mundo, como país tenemos la obligación de que su infraestructura, su logística, sus comunicaciones y su capacidad para enfrentar emergencias también sea una de las más extraordinarias del mundo.