Los desafíos que enfrentaría Michelle Bachelet para llegar a la Secretaría General de la ONU

La abogada internacionalista Paz Zárate explicó en CNN Chile el proceso y las dificultades que implica la nominación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

En ese contexto, aclaró que se trata de una etapa inicial que es extensa y compleja, debido a las diversas candidaturas que también se presentarán. Según explicó, este proceso podría durar cerca de un año.

“Esto implica realizar una campaña propiamente tal, y, pese a ello, también hay que considerar un factor aún más importante: el veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad”, señaló.

Cabe mencionar que los cinco miembros permanentes son Estados Unidos, China, Francia, Rusia y Reino Unido.

Desde la perspectiva de la jurista, la decisión del Consejo constituye la “valla principal” para Bachelet, debido a que es una persona vinculada de toda la vida a los derechos humanos, un ámbito en el que, en general, se enfrentan a “violadores de DD. HH. en todo el mundo, los denuncian y, como consecuencia, generan enemigos”.

“Por eso es que nadie que haya tenido ese rol ha logrado convertirse en secretario general, porque el cargo requiere la capacidad de entenderse con todos. Creo que, en general, cualquier persona proveniente del mundo de los derechos humanos lo tendría difícil, aunque efectivamente existe un movimiento a favor de que sea una mujer y de América Latina. También hay otras candidatas que no tienen esta vinculación a los derechos humanos y que, tal vez por esa vía, podrían generar menos anticuerpos en el Consejo”, precisó.

Finalmente, Zárate destacó que la política exterior chilena “se ha caracterizado por un compromiso muy sólido con los derechos humanos, en el cual Bachelet ha sido la encarnación”. A ello se suman las críticas que la exmandataria realizó en su rol de Alta Comisionada de Derechos Humanos hacia China, así como la visión crítica que la administración de Donald Trump mantiene respecto de los sectores progresistas, factores que podrían influir en la percepción de los miembros del Consejo de Seguridad.