Fries y traspié en proyecto de multas por voto obligatorio: “Fue el presidente de la Cámara quien desahució el acuerdo”

La diputada del FA afirmó que el supuesto acuerdo del que hablan desde la oposición se estaba gestando y que antes de que empezara la sesión no había tal cosa. Además, señaló que desde su partido están de acuerdo con la obligación del voto, pero no con los montos de la multa.

Una piedra en el camino habría encontrado el debate sobre las multas que se establecerán como sanción a quienes no dispongan de su derecho a sufragio en las elecciones populares. Esto, pues en medio de la tramitación del proyecto no hubo consenso y un supuesto acuerdo se habría roto.

Sobre esto conversamos en CNN Prime con la diputada frenteamplista Lorena Fries, quien comenzó distinguiendo las discusiones: la Cámara definiría el monto de la multa y el Senado se abocaría a las limitaciones al voto extranjero. Sin embargo, el acuerdo del que hablaron personeros de oposición habría estado “en ciernes” y no era algo ya definido.

“Fue el presidente de la Cámara (José Miguel Castro). De hecho la ministra (Macarena Lobos) ni siquiera entró al hemiciclo”, afirmó, apuntando a que fue más bien el diputado RN quien “desahució” el proyecto.

Frente a dicho escenario, agregó Fries, fue que las bancadas tomaron las posturas propias respecto al asunto, que en el caso del Frente Amplio y sus representantes en la Cámara Baja, sería de apoyar la multa pero no en los términos expresados en la moción.

“En el caso del Frente Amplio, que hemos apoyado desde la última reforma el voto obligatorio, para nosotros es excesivo que vaya entre 30 mil pesos y 200 mil pesos. Porque una cosa es que haya una obligación y que a través de la multa uno incentive. Yo no saco nada con castigar. Si yo castigo, lo único que logro es que esas personas que van a votar, vayan a votar con rabia, sin ganas”, expresó la parlamentaria.

De esta manera, sería en el Senado donde se tendrá que discutir no solo lo relativo al voto extranjero, sino también cuánto será el valor de la multa a aplicar, agregó Fries.