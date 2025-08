“Lo que le pasa a Matthei es una versión mejorada de lo que me pasó a mí”: Sichel y deja vu de su campaña presidencial

De todos modos, el alcalde afirmó en Tolerancia Cero que la abanderada presidencial de Chile Vamos "es una líder más natural del sector".

“Lo que le pasa a Matthei es una versión mejorada de lo que me pasó a mí”.

Con esas palabras, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, abordó en Tolerancia Cero la situación de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

¿La razón? Durante las últimas semanas, la abanderada ha evidenciado una baja en las encuestas presidenciales y el desmarque de algunos parlamentarios de su propia coalición, situación que vivió hace cerca de cuatro años el entonces candidato Sichel.

“Es como el Padrino 2, una mejor versión de la primera”, señaló el jefe comunal, añadiendo que “mi primer déjà vu es cuidado con este enamoramiento de las encuestas o ‘encuestitis’ que define una elección”.

#ToleranciaCero | Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa: “Matthei tiene una ventaja. Yo entré por la ventana. Gané una primaria a contrapelo de muchos. A los dos días se me estaban yendo varios. Ella es una líder natural” 📡https://t.co/EMadX3vJh3

💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/Z5Id9gGlyN — CNN Chile (@CNNChile) August 5, 2025

De todos modos, fue enfático en señalar que Matthei “tiene una ventaja respecto a mí, yo entré por la ventana”, venía de una coalición de centro y “gané una primaria a contrapelo de muchos”.

“No formaba parte y se enojaron muchos porque gané y me di cuenta que no importaba las encuestas, a los dos días ya se me estaban yendo varios, no uno”.

“Matthei es una líder más natural del sector que yo y logra una unidad que yo no lograba rápidamente”, cerró.