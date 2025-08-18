#LODIJERONENCNN CNN AM

“Ley Hijito Corazón”: Abogada advierte que “proyecto es bueno porque visibiliza, pero requiere políticas públicas complementarias”

Por CNN Chile

18.08.2025 / 08:53

La directora de la Escuela de Derecho de la UDLA, Alicia Castillo, analizó los alcances del proyecto que busca reforzar la protección de los adultos mayores y advirtió que, si bien la iniciativa avanza en la dirección correcta, necesita medidas complementarias y mayor apoyo institucional para ser efectiva.

En entrevista con CNN Chile AM, la directora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Las Américas (UDLA), Alicia Castillo, se refirió a los alcances de la denominada “Ley Hijito Corazón”, que busca reforzar la protección de los adultos mayores en situación de abandono o vulnerabilidad.

El proyecto contempla cuatro ejes centrales: la creación de un procedimiento especial en Tribunales de Familia para abordar casos de maltrato o abandono; el derecho de los adultos mayores a estar acompañados durante hospitalizaciones; la obligación de entregar información clara y accesible en hogares especializados y hospitales; y un aumento de las sanciones frente al abandono.

Castillo explicó que ya existe en el Código Civil la obligación de los hijos de entregar alimentos a los padres, pero reconoció que “es difícil de fiscalizar”, por lo que esta nueva iniciativa surge para dar mayor efectividad. Según indicó, uno de los puntos clave sería replicar mecanismos como el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, aplicado ahora a las obligaciones con los adultos mayores.

El proyecto es bueno porque visibiliza y va en la dirección correcta, pero debería complementarse con políticas públicas, con educación y con corresponsabilidad social. No puede recaer todo en la familia, también el Estado tiene un rol en fortalecer los hogares que acogen a adultos mayores e integrarlos más a la sociedad”, señaló.

La académica también subrayó la importancia de considerar la figura de la incuria atroz, es decir, los casos en que un padre que abandonó a sus hijos intenta luego exigir pensión en la vejez. A su juicio, ese análisis debe hacerse en cada demanda para evitar abusos.

Finalmente, Castillo advirtió que la creación de un procedimiento especial en Tribunales de Familia no será suficiente si no se destinan más recursos:

“No sirve de nada crear un procedimiento especial si no se dota de los recursos necesarios en los tribunales de familia. Hoy ya hay una demora excesiva en las causas, y tratándose de adultos mayores, cada día cuenta”.

