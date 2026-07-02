Leiva (PS) no descarta AC contra Steinert y apunta al Gobierno: “Uno esperaría que se hicieran cargo de lo que su propia ministra hizo”

El diputado y jefe de la bancada del Partido Socialista (PS), Raúl Leiva, abordó este jueves el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) contra la exministra de Seguridad Trinidad Steinert, el cual apuntó que actuó fuera de sus atribuciones al pedir el oficio reservado a la Policía de Investigaciones (PDI).

Al ser consultado en Hoy es Noticia sobre si existen argumentos para cursar una acusación constitucional contra la exautoridad, el parlamentario afirmó que los hay y no descartó la opción de presentar el recurso.

“Así lo manifiesta de manera expresa, clara y fundada la Contraloría. (…) Hoy la Contraloría, a mi juicio, entrega un título indubitado. El órgano contralor mandatado para establecer la legalidad de la actuación de los actos del Gobierno señala que hubo una transgresión; por consiguiente, habilita, por cierto, y eso lo estamos estudiando“, reveló.

#HoyEsNoticiaCNN | Raúl Leiva, diputado PS, por dictamen de Contraloría sobre Steinert: “Hay pie para una acusación constitucional. Así lo manifiesta de manera expresa, clara y fundada la Contraloría. Habilita y lo estamos estudiando”@matiburgos

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Asimismo, enfatizó que el resultado de este dictamen es “un hecho que es gravísimo. Yo no recuerdo que el órgano contralor haya establecido un incumplimiento, una infracción legal de esta naturaleza respecto a un ministro de Estado“.

Añadió que “eventualmente, y esto lo tendrá que ver el Ministerio Público, puede haber no solo un reproche administrativo, no solo un reproche constitucional, que es el que nos corresponde a nosotros, sino que, eventualmente, insisto, un reproche penal“.

Explicó que esto podría deberse a que “la revelación de los secretos de una investigación, que se encuentran amparados en el Código Penal y reforzados por la ley de lavado de activos, es muy complejo”.

Leiva critica el actuar del Gobierno ante el dictamen contra Steinert

El diputado criticó el accionar del Gobierno, que ha respaldado a la extitular de Seguridad durante esta jornada.

“Si el vicepresidente de la República plantea que es un simple error, si el ministro que sucede a la exministra Steiner dice ‘valoro todo su trabajo’ y no se hace cargo de la responsabilidad que existe, ni toma debida cuenta, creo que tenemos un problema“, manifestó.

Cuestionó que lo que uno esperaría del Gobierno es que “fuera riguroso, que estableciera responsabilidades y que se hiciera cargo de lo que su propia ministra de Estado hizo“. Lo que el militante del PS subrayó que “hasta el momento no lo han hecho”.

Leiva enfatizó en la gravedad del acto al decir que “lo que hicieron aquí, una ministra de Estado, fue eventualmente atentar contra el trabajo de la Policía de Investigaciones (PDI) y de sus funcionarios (…) Ese oficio también se pudo haber filtrado y eso pudo haber dejado (al descubierto) a todos los agentes de la PDI, que participaron en esa operación”.

Insistió en que esto “no es un simple error, como dice el vicepresidente de la República (…) Distinto sería que efectivamente el Gobierno asumiera que este es un gran error, porque no se transparentó en su oportunidad cuando hubo el cambio de gabinete (…) que esta circunstancia fue la que detona su salida”.

#HoyEsNoticiaCNN | Raúl Leiva, diputado PS, por dictamen de Contraloría sobre Steinert: “Lo que hizo una ministra de Estado fue eventualmente atentar con el trabajo de la Policía de Investigaciones y de sus funcionarios. Eso es muy grave. Por eso no es un simple error como dice… pic.twitter.com/0teYmt9rsr — CNN Chile (@CNNChile) July 2, 2026

Por último, criticó que “aún ahora, luego de tres meses de este Gobierno, todavía no tenemos una estrategia (de seguridad) clara y definida. Porque una estrategia en materia de seguridad no es acompañar a las policías solamente en lo comunicacional (…) tiene que haber una estrategia coordinada por parte del Estado”.