Leiva critica al Gobierno tras derrota en presidenciales: “No hubo empatía con la problemática y sintonía que había que tener”

El diputado del Partido Socialista (PS) Raúl Leiva realizó una dura autocrítica tras la derrota de la izquierda en la elección presidencial, apuntando directamente a decisiones del Gobierno que, a su juicio, terminaron alejándolo de la ciudadanía y debilitando su respaldo político.

En conversación con CNN Prime, el parlamentario calificó como “un error grave”los indultos hechos por el Ejecutivo, asegurando que tuvo un alto costo político.

“Los indultos fueron un error grave que le costó caro al Gobierno”, afirmó.

Leiva también sostuvo que la administración no logró conectar con las principales preocupaciones sociales al momento de asumir el poder.

“No hubo una empatía con la problemática y la sintonía que había que tener con la ciudadanía postestallido y con las políticas constitucionales”, indicó.

En ese sentido, el diputado aseguró que el Ejecutivo cometió errores en la definición de sus prioridades, subordinando gran parte de su agenda al proceso constitucional.

“La implementación de las políticas no fue adecuada, porque las prioridades siempre estuvieron supeditadas a la aprobación de un nuevo texto constitucional que fue frustrado”, explicó.

De cara al nuevo escenario político, Leiva abordó el debate sobre el alineamiento de la oposición y planteó que el socialismo democrático podría asumir un rol central en esa etapa.

“El socialismo democrático y el PS en particular, por su historia, trayectoria y estructura, puede jugar un rol de articulación importante en la oposición”, puntualizó.