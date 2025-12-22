"Podría haberme omitido en alguna...": La autocrítica de Lautaro Carmona por la derrota de Jeannette Jara

En Tolerancia Cero el presidente del Partido Comunista chileno abordó lo que fue el resultado electoral en que la carta oficialista no pudo alcanzar al candidato republicano. Con todo, le restó nivel de magnitud a sus cruces con Jara.

Luego del resultado de la elección presidencial en el sector que apoyó la candidatura de Jeannette Jara han sido diversos los análisis, apuntando a diversos hitos incluso más allá de los cuatro años de administración del Presidente Gabriel Boric.

Pero durante la campaña la candidata oficialista también tuvo cruces con el Partido Comunista y sus representantes, a pesar que fuera su domicilio político.

Sobre esto habló en Tolerancia Cero el presidente del PC, Lautaro Carmona, asegurando que tanto el partido como sus integrantes fueron responsables de su parte en la derrota.

“De las cosas que mencionas podría haberme omitido en a lo mejor en alguna, no sé cuál. Pero yo representaba una opinión que no era mía solamente. No quiero darle una beligerancia a ese punto, porque asumo que tiene una dimensión bastante menor de la que le han asignado, de lo que se instaló como conflictividad pública”, reflexionó.

Por ello, agregó, hubo distintos análisis en que se intentó cargar mayor responsabilidad de lo ocurrido al PC. Pero bajo la visión de Carmona, desde el momento en que Jara se convirtió en la candidata de un bloque más grande que solo el PC, son todos igual de responsables.