Lautaro Carmona advierte sobre la “posibilidad” de que la derecha con “políticas reaccionarias” asuma el próximo Gobierno

El timonel del PC se refirió en Tolerancia Cero de CNN Chile a la carrera presidencial en el progresismo y expresó su preocupación por el liderazgo de distintos candidatos de derecha en las encuestas.

Lautaro Carmona, timonel del Partido Comunista (PC), analizó la carrera presidencial en Tolerancia Cero de CNN Chile.

Consultado sobre si cree que existe el peligro de que dos candidatos de derecha pasen a segunda vuelta, el líder del PC respondió: “Yo creo que la fórmula política y la claridad política que hemos tenido de ir a una primaria evitan esa situación, que es una amenaza latente y real”.

Respecto a cómo quedó configurado el escenario de primarias dentro del progresismo, Carmona expresó que le habría gustado que la Democracia Cristiana (DC) se integrara a esta instancia. Enfatizó que el PC, dentro de su “patrimonio político”, sabe asumir sus obligaciones y responsabilidades.

En esa línea, advirtió: “Estamos enfrentando una situación política compleja. Aparece la oposición de derecha encabezando los primeros rankings. No es algo que ocurra a menudo: existe realmente la posibilidad de que la derecha, con políticas muy reaccionarias —y no me refiero solo a Evelyn Matthei— asuma el gobierno y haga retroceder muchas de las políticas que han sido conquistadas con gran esfuerzo”.

Agregando que si ese escenario se combina con una mayoría parlamentaria favorable a la derecha, “eso sería algo que nos preocupa mucho. Por eso es fundamental construir una unidad amplia, para enfrentar un desafío que es mayor que las diferencias que tenemos entre nosotros”.

Finalmente, al ser consultado sobre si el PC respaldaría a la abanderada del Socialismo Democrático en caso de que ganara la primaria, Carmona afirmó: “Absolutamente”.