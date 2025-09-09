Latorre critica liderazgo de Kast y dice que “intenta desviar la atención” con ataques: “Es nostálgico del pinochetismo”

El parlamentario además se refirió a la multa en el voto obligatorio, defendiendo la reforma que eleva a 10 años los requisitos para que migrantes voten en Chile y acusó al Partido Republicano de tener un doble discurso sobre el sufragio extranjero.

En medio del avance legislativo para reponer la multa al voto obligatorio y elevar los requisitos para el sufragio de personas extranjeras en Chile, el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, se refirió en entrevista con Hoy Es Noticia a ambas iniciativas, señalando su apoyo a la sanción económica en caso de no concurrir a las urnas y criticando duramente la posición del Partido Republicano.

“Yo creo que se va a aprobar. El voto obligatorio debe ir con multa“, sostuvo Latorre, refiriéndose al proyecto que este martes fue nuevamente discutido en la Comisión de Gobierno del Senado.

Desde el Ejecutivo se ingresó una indicación que fija la multa entre 0,5 y 1,5 UTM, es decir, entre $34.632 y $103.897, una cifra significativamente menor a la propuesta original de más de $200.000, despachada por la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Otra cosa es la discusión sobre el monto de la multa, que tiene que ser razonable. Espero que se aplique solo a ciudadanos chilenos, dejando sin multa a las personas extranjeras que ya están en el padrón“, agregó el legislador del Frente Amplio.

Reforma al voto extranjero: Mayores exigencias y críticas al Partido Republicano

Paralelamente, el Gobierno también presentó una reforma constitucional para modificar el artículo 14 de la Constitución, que regula el voto de extranjeros.

La propuesta busca elevar a 10 años ininterrumpidos de residencia definitiva el requisito para que ciudadanos extranjeros puedan sufragar en elecciones nacionales, además de excluirlos explícitamente de la elección presidencial.

Sobre esta iniciativa, Latorre señaló: “Eleva los requisitos para poder ser parte del padrón a 10 años de avecindamiento, desde la residencia definitiva, sin antecedentes penales”, y expresó: “En mi opinión, dejaría establecido que las personas extranjeras no puedan votar para Presidente“.

El senador además acusó a Republicanos de actuar con un doble discurso respecto a la participación electoral de inmigrantes: “Ellos tienen ese cálculo de que la mayoría de venezolanos en Chile estaría votando por ellos. No les gusta al mundo de Kast. Ellos tienen el doble discurso de querer expulsar inmigrantes, pero quieren que voten por Kast. Están en esa contradicción”.

Críticas al liderazgo de Kast

Latorre también se refirió al tono confrontacional del candidato presidencial por el Partido Republicano, José Antonio Kast, a quien acusó de utilizar el ataque personal como estrategia para desviar la atención de temas incómodos, como la polémica en torno a bots y trolls asociados a su campaña.

“Kast cada vez que se ve acorralado sale a atacar con mucha agresividad. Primero con Francisco Vidal, luego con Laura Albornoz. Está intentando desviar la atención con un contrataque”, sostuvo.

En esa línea, Latorre cuestionó el estilo político del líder Republicano: “El estilo de liderazgo de Kast es agresivo, autoritario. En este contexto previo al 11 de septiembre, diría que es nostálgico del pinochetismo“.