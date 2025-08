Las líneas rojas de Sichel para apoyar a Kast en eventual segunda vuelta: “No puede haber retroceso en aborto en tres causales y divorcio”

El excandidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, relató el diálogo que sostuvo con José Antonio Kast durante el pasado proceso electoral y recordó que firmaron un compromiso de principios. En ese contexto, planteó en Tolerancia Cero cuáles serían hoy sus líneas rojas para apoyar a la carta presidencial del Partido Republicano en una eventual segunda vuelta.

El excandidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, recordó en Tolerancia Cero sus condiciones para plegarse a la campaña de José Antonio Kast en segunda vuelta y reflexionó sobre sus actuales líneas rojas.

Consultado sobre si duda de las convicciones democráticas del abanderado del Partido Republicano, respondió: “Dudo de los matices autoritarios de Kast y de Gabriel Boric, lo digo de ambos lados, que hay un autoritarismo moral, que ya en política no se manifiesta a través de golpes de Estado, sino que se manifiesta en esta forma de no aceptar el disenso”, y agregó que “es una debilidad en las convicciones democráticas cuando tú crees que tienes una verdad moral superior a la del otro, y que si no la impones, el otro es malo y tiene que ser expulsado del sistema político”.

En ese sentido, remarcó que este tipo de conductas “le hacen mal al sistema democrático”.

Por otro lado, al ser preguntado sobre sus requisitos para votar por Kast en una eventual segunda vuelta, comentó que en el proceso electoral pasado firmaron un compromiso de principios: en ese entonces, le exigió condenar todo tipo de dictaduras en el mundo y rechazar cualquier forma de autoritarismo, incluyendo el chileno. Actualmente, le agregaría una nueva condición: el rechazo a la reelección indefinida de presidentes, “que creo que es un atentado a la democracia”.

Además, subrayó que no puede haber un retroceso en el aborto en tres causales, que considera una “conquista importante”, y recordó que Kast ha manifestado abiertamente que quiere retroceder en esa materia. Lo mismo señaló respecto a la ley de divorcio. Según Sichel, en ese entonces, Kast le dijo que no estaba de acuerdo, y él lo instó a sostener un diálogo sobre estos temas.

Por último, afirmó que es clave eliminar la burocracia estatal. Y concluyó: “La derecha tiene que tener vocación por la pobreza en Chile, y eso significa un Estado que hace la pega donde no está”.

Mira aquí la entrevista completa