“Es lamentable que todavía no reconozca su error al insistir en no abrir las escuelas”: Escobar y la obstrucción de las clases

La periodista y panelista de Tolerancia Cero analizó las repercusiones de las paralizaciones en el sistema educativo. Esto, sumado al paro nacional del colegio de profesores, el que ha afectado a más de 840 mil alumnos desde su inicio. "Es lamentable que esto siga pasando, pese a que hay consenso en que una de las mayores tragedias y errores de la pandemia fue el cierre prolongado de escuelas y jardines infantiles", sostuvo.

Más de un millón de escolares del sector público han perdido clases, al menos un día este año, por los paros. Así lo calculó la fundación Escuelas Abiertas.

De hecho, calcularon que el jueves pasado, por el paro nacional del colegio de profesores, más de 840 mil alumnos estuvieron sin clases.

A esto se suma la suspensión de clases por los narco funerales, u otras situaciones de peligro, en que los delincuentes le quitan el derecho a estudiar a los niños y niñas.

Estas pérdidas de clases se suman a un ya muy deteriorado panorama educacional por la pandemia. Los menores de hogares vulnerables fueron los que más sufrieron por los cierres dramáticamente extendidos que hubo en Chile. Y son hoy quienes más se quedan atrás con

estas ausencias, impidiendo recuperar los aprendizajes perdidos, ponerse al día, y tener la estabilidad necesaria para poder estudiar.

Es lamentable que esto siga pasando, pese a que hay consenso en que una de las mayores tragedias y errores de la pandemia fue el cierre prolongado de escuelas y jardines infantiles.

Y es lamentable que el colegio de profesores todavía no reconozca su error al insistir en no abrir las escuelas. Y que todavía no se comprometa a ayudar a la recuperación de las enseñanzas, evitando que sean ellos quienes paguen el costo de sus reivindicaciones.