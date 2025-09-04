“La paz es solo un paréntesis entre guerras”: Alejandro Barros y el arte de contar la historia en “Entre los Archivos”

En entrevista con CNN Chile, Alejandro Barros aborda su interpretación de la historia y los conflictos globales, subrayando que “la paz es solo un paréntesis entre guerras” y explicando cómo su libro Entre los Archivos entrelaza hechos históricos y curiosidades para ofrecer una mirada única sobre las tensiones y dinámicas del mundo contemporáneo.

Con semanas en el top de los libros más vendidos, Entre los Archivos, de la geopolítica a TikTok se ha consolidado como una lectura destacada para quienes buscan comprender la historia y los conflictos internacionales contemporáneos. La obra reúne 50 relatos que exploran desde guerras y conquistas territoriales hasta hechos anecdóticos que han marcado el desarrollo de distintas sociedades.

En conversación con CNN Chile, su autor, Alejandro Barros, conocido en redes como Buffy y por su participación en el podcast Tomás va a Morir, explicó que el libro es el resultado de un proceso de divulgación iniciado durante la pandemia.

“Durante ese periodo terminé mi posgrado en Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa, y comencé un podcast desde casa, también llamado Entre los Archivos. Luego llevamos estos contenidos a TikTok, con cápsulas históricas animadas que acercan la historia a nuevas audiencias”, señaló.

El autor detalló que la selección de los 50 relatos del libro incluye tanto episodios históricos de gran relevancia como sucesos anecdóticos y curiosos, como el caso de “Chancho de Tirpitz”, un cerdo reconocido como héroe de guerra durante la Primera Guerra Mundial. “Hay sucesos anecdóticos y entretenidos que también son dignos de mantener vivos”, comentó Barros.

Además, el libro permite abordar temas de geopolítica y conflictos internacionales desde una perspectiva accesible, condensando historias que podrían ser desarrolladas en obras extensas en relatos breves y autoconclusivos, pensados para leerse en cualquier orden y en menos de 15 minutos cada uno.

“La paz es solo un paréntesis entre guerras”

Sobre la actualidad y los conflictos globales, Alejandro Barros reflexionó: “Dentro de la teoría militar y política histórica, la paz es solo un paréntesis entre guerras”.

El autor de Entre los Archivos, de la geopolítica a TikTok explica que los humanos, a lo largo de la historia, han demostrado ser más proclives al desacuerdo que al consenso, ya sea por disputas territoriales, religiosas, económicas o étnicas. Aunque estas causas puedan parecer extrañas hoy, los conflictos persisten.

“Cómo administrar los territorios, qué religión debe imponerse, cómo manejar los recursos naturales o simplemente rencillas étnicas… eso es lo más extraño. A una persona occidental moderna le parece raro que la gente vaya a la guerra por rencillas étnicas, pero ahí están”, señaló Barros.

Pese a que regiones como Europa son percibidas como estables, el aumento en el gasto militar —como el 5% del PIB en defensa en algunos países europeos— demuestra que los conflictos siguen latentes. Según Barros, estas tensiones reflejan un patrón constante en la historia de la humanidad, donde la guerra es más la norma que la excepción.

Ficha técnica

Entre los Archivos está disponible a través de Editorial Planeta y promete acercar la historia y la geopolítica a un público amplio, combinando rigurosidad, entretenimiento y análisis contemporáneo.

Autores: Alejandro Barros

Editorial: Planeta.

Páginas: 224.