La izquierda destituyente: El análisis político de Alfredo Joignant

El panelista de Tolerancia Cero, Alfredo Joignant analiza las declaraciones incendiarias de Eduardo Artés y los intentos de destitución contra Emmanuel Macron, advirtiendo sobre una preocupante deriva autoritaria en sectores de la izquierda.

Nunca se había hablado tanto del candidato del 0,5% Eduardo Artés. En declaraciones destempladas, señaló -casi orgullosamente-, que “la calle no lo dejará (gobernar) y nosotros no lo vamos a dejar, la izquierda no lo vamos a dejar, sacamos a Pinochet y va a durar nada un gobierno de Kast”.

Para rematar, terminó advirtiendo que “un Kast o un Kaiser, en Chile van a durar menos que un gusano en el pico de un pájaro”. En su referencia a Pinochet, el candidato olvida que el dictador no fue “sacado” por la izquierda, sino por la mayoría del pueblo de Chile: y no por la fuerza, sino con votos.

La reacción de las derechas no se hizo esperar, y con razón: no son aceptables este tipo de amenazas en tiempos en donde las democracias se encuentran bajo asedio.

Paralelamente a esta provocación, constatamos desde hace varias semanas en Francia un intento de destitución del presidente Emmanuel Macron, en este caso por parte de La Francia Insumisa y de su líder Jean-Luc Mélenchon, junto a una fracción de otras izquierdas en las que destacan por su ausencia los socialistas.

Es cierto: el presidente Macron ha protagonizado una falla de liderazgo y una crisis de régimen sin precedentes en la quinta República, con varios primeros ministros cuya orientación no encuentra correlato en un parlamento cuya primera fuerza es una izquierda fragmentada y el partido de Marine Le Pen, Reunión Nacional. Muchos claman porque el presidente francés renuncie: pero de allí a destituirlo hay un inquietante trecho.

Estos dos episodios revelan una pulsión autoritaria en una parte de las izquierdas, refrendando el enigma que constituye para la literatura especializada los fundamentos de una izquierda iliberal. El enigma es explícito en esa gran especialista que es Marlene Laruelle.

¿Cómo no ver que amenazar con interrumpir el mandato de un presidente electo a través del poder de la calle, o de una destitución por motivos estrictamente políticos y no por causales de abandono de deberes, alta traición o felonía, plantean la pregunta por las credenciales democráticas de estas izquierdas? ¿Cómo no reparar que las izquierdas que tanto lucharon por la democracia pueden terminar socavándola, por la fuerza y no por la razón?