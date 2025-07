“La gente quiere cambios radicales de donde provengan”: Fabrizio Copano habló sobre la polarización política de cara a las elecciones 2025

El comediante chileno, radicado en Nueva York, analizó el auge de figuras radicales en Chile y EE.UU. durante una entrevista exclusiva con CNN Chile.

En conversación con CNN Chile, y en medio de referirse a sus shows Escápate y From The Future, su nuevo especial en Apple TV, Fabrizio Copano se refirió a la polarización política en Chile, afirmando que es un fenómeno global y no exclusivo de nuestro país.

Tras las primarias que posicionaron a Jeanette Jara (PC) como la carta de izquierda, en contra del favorito de derecha José Antonio Kast (Republicano), el artista señaló: “La gente se cansó del camino del medio. Se perdió la sensación de que todos estábamos avanzando hasta ahora. Eso hace que la gente quiera cambios radicales de donde provengan”.

El valor de la autenticidad en la era digital

Para el co-creador de Canal Copano y exmiembro de El Club de la Comedia, el ascenso de figuras como Kast y Jara responde a una demanda de sinceridad. “La gente ve en ellos una autenticidad que los políticos tradicionales perdieron”, afirmó. Citó como ejemplo a Donald Trump: “Siendo una persona que claramente es muy mentirosa, la gente ve verdad en su forma de actuar“.

El comediante argumentó que las redes sociales aceleraron esta tendencia. “Internet premia a quienes muestran convicciones genuinas. Los liderazgos calculados, como el de Carolina Tohá, hoy no conectan”. Pese a reconocer riesgos en la radicalización, insistió en que “para la gente, son más Kast y Jara como personas las que movilizan. Y movilizan porque prometen ya no cambios en la medida de lo posible, y la gente ya perdió esa paciencia. Pero también me imagino que responde mucho a la era de la internet, y de las redes sociales, y de la búsqueda de la autenticidad.“.

Sobre rumores de que Jara abandonaría el PC, Copano evitó especular, pero enfatizó: “El electorado ya no juzga por etiquetas partidistas. Busca respuestas concretas a la desigualdad”.