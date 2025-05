“Pierde su imagen como centro de formación global”: La crítica al veto de EE.UU. a alumnos extranjeros en Harvard

Alejandro Montt, presidente del Harvard Club Chile, calificó la medida como “gravísima” y alertó sobre sus consecuencias para los más de 30 estudiantes chilenos actualmente matriculados.

La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar la certificación que permite a la Universidad de Harvard admitir estudiantes internacionales ha generado preocupación y rechazo a nivel global, y en Chile no ha sido la excepción.

Alejandro Montt, presidente de Harvard Club Chile, calificó la medida como “sorpresiva” y “bastante injusta”, especialmente por su impacto directo en los más de 30 estudiantes chilenos actualmente activos en la prestigiosa casa de estudios.

En conversación con Hoy Es Noticia, Montt lamentó el impacto de la decisión adoptada por la administración de Donald Trump, la cual obliga a los estudiantes extranjeros actuales a transferirse o arriesgarse a perder su estatus migratorio legal.

“Es gravísimo. Por ejemplo, en la Kennedy School, el 49% de la matrícula corresponde a estudiantes extranjeros”, explicó, subrayando la importancia de la diversidad internacional en la experiencia académica de Harvard.

Montt enfatizó que la medida no solo daña a los estudiantes, sino también al propio Estados Unidos: “Pierde esa sensación de que es un muy buen lugar para perfeccionarse. Pierde el país, y pierde su imagen como centro de formación global”.

La controversia se intensificó esta semana cuando el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., encabezado por la secretaria Kristi Noem, informó que Harvard perdía su certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio.

La decisión se produce luego de que la universidad no cumpliera con un requerimiento del gobierno para entregar registros detallados sobre supuestas “actividades ilegales y violentas” de sus alumnos internacionales.

Según datos oficiales, 6.793 estudiantes internacionales componen el 27,2% de la matrícula de Harvard para el período 2024-25, lo que indica el enorme alcance de la medida.

La universidad respondió rápidamente, calificando la decisión como “ilegal” y advirtiendo que “socava la misión académica y de investigación de Harvard”.

Montt también desestimó las críticas que acusan a Harvard de ser un espacio ideológicamente sesgado.

“Cuando dicen que Harvard es una especie de elite de izquierda, no es lo que a mí me tocó. Me tocó ver una universidad integrada, con respeto por las ideas del otro”, puntualizó.