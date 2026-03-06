“La candidatura nació muerta” y “Boric ha hecho que se caiga”: Benjamín Moreno (Rep) y Ximena Ossandón (RN) analizan postulación de Bachelet

Los diputados Benjamín Moreno (Rep) y Ximena Ossandón (RN) profundizaron en Aquí Se Debate sobre la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

En una nueva edición de Aquí Se Debate de CNN Chile, junto a los diputados Carlos Cuadrado (PPD), Benjamín Moreno (Rep), Ximena Ossandón (RN) y el senador electo Diego Ibáñez (FA), analizaron el debate sobre la canditatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

“El presidente Boric ha hecho todo para que esta candidatura se caiga, desde dejarla amarrada, hasta hacer comentarios contra Estados Unidos, que todos sabemos que incluso puede vetar la postulación”, afirmó la parlamentaria de RN.

De igual manera, enfatizó el estatus que tiene Michelle Bachelet: “Es una persona muy reconocida, tiene todas las características a mi gusto para estar en ese cargo porque conoce de más de sobremanera a la institución”.

Por su parte, el diputado republicano, Benjamín Moreno, fue categórico al calificar el modo en que la administración de Gabriel Boric ha preparado la postulación de Bachelet: “El presidente Boric ha dado demasiadas señales de que es una candidatura que nació muerta. Cuando se dedica a insultar, a vociferar contra una de las personas que tiene el poder de veto, está matando la candidatura”.

Asimismo, se refirió al financiamiento de la postulación y señaló: “Hay 50 millones de pesos destinados para esta candidatura ¿Qué candidatura logra éxito con 50 millones a la Secretaría General de la ONU? Ninguna y todos saben eso.

