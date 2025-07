“La brecha digital excluye”: Gobierno lanza plan nacional para enseñar tecnología a personas mayores

La directora nacional de Senama, Claudia Asmad, anunció en CNN Chile la firma de un convenio junto a Subtel y Segegob para reducir la exclusión digital de los adultos mayores. El programa contempla talleres gratuitos en más de 100 comunas del país y busca empoderar a este grupo etario con herramientas tecnológicas.

Este jueves, la directora nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Claudia Asmad, anunció en entrevista con CNN AM la firma de un convenio interinstitucional destinado a cerrar la brecha digital que afecta a las personas mayores en Chile.

La iniciativa, impulsada junto a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y la Secretaría General de Gobierno (Segegob), tiene por objetivo implementar una estrategia nacional de inclusión digital con énfasis en zonas rurales y mujeres mayores.

“Asumimos como Estado que estamos envejeciendo como país y que eso representa una gran oportunidad”, afirmó Asmad.

“El acceso a las tecnologías no es igual para todos. Muchas personas mayores viven solas, no tienen redes de apoyo y no son nativos digitales. Esta exclusión también es edadismo”, enfatizó.

El programa contempla la realización de talleres prácticos en 104 comunas priorizadas por sus altos índices de vulnerabilidad. Las capacitaciones se desarrollarán en 12 sesiones presenciales, dos veces por semana, y estarán orientadas a que los adultos mayores puedan utilizar teléfonos inteligentes, gestionar trámites digitales, acceder a sus redes de apoyo y ejercer su derecho a la ciudadanía.

Según datos entregados por Senama, actualmente un 74% de las personas mayores que viven solas tienen acceso a internet, cifra que se eleva al 98% en hogares donde también habitan estudiantes. Sin embargo, el 89% de los adultos mayores declara necesitar ayuda para realizar trámites en línea, porcentaje que se reduce drásticamente al 7% tras participar en los talleres.

“Queremos que las personas mayores aprendan a usar el celular para pedir una hora en el Cesfam, ubicar una micro o simplemente comunicarse con su familia”, explicó la directora de Senama.