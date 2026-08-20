Johannes Kaiser descarta que PNL condicione a los indultos su apoyo a la reforma: “No nos dedicamos a la política extorsiva”

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, volvió a presentar sus reparos ante la reforma de seguridad impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, en especial contra el nuevo estado de excepción propuesto.

En conversación con Hoy es Noticia, el exdiputado criticó que en la reforma “no se están generando nuevas capacidades del Estado, pero sí se están generando nuevas obligaciones. Con un marco que (…) no es tolerable en un sistema democrático, con separación de poderes, que le entregaría por ocho meses prácticamente el control total a la presidencia sobre una serie de elementos a través de un estado de excepción constitucional. Nosotros ya vivimos eso para la pandemia, y a mí no me gustó“.

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Si bien manifestó que “hay ciertas cosas que sin duda pueden facilitarse a través de una reforma constitucional”, enfatizó que “el verdadero trabajo de seguridad se da a través de la Fiscalía, tribunales, un sistema penitenciario potente y policías empoderados y uniformados”. Afirmó que “la reforma constitucional es un tema más bien marginal en lo que es el impacto que tiene directamente en lo que es la gestión de seguridad“.

Asimismo, Kaiser explicó que el estado de excepción propuesto en el proyecto del Ejecutivo, que podría durar hasta 8 meses y sin control del Congreso Nacional, es una “deriva autoritaria”.

“Aquí hay un problema esencialmente porque se introduce una normativa que puede ser utilizada en terceros países, pero que no tiene nada que ver con el fino sistema de controles y contrapesos que tenemos en nuestro país, que, para bien o para mal, son aquellos que garantizan separación de poderes y los derechos ciudadanos (…) Esto es una deriva autoritaria“, aseguró.

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Igualmente, reiteró sus críticas a la interceptación de comunicaciones y el allanamiento de aparatos electrónicos de las personas incluido en el texto. En esa línea, comentó que, al estar en contra del alzamiento del secreto bancario sin la orden de un juez, sería inconsecuente respaldar dicha medida.

“Yo soy contrario al alzamiento del secreto bancario por parte de un burócrata o de un funcionario público sin autorización de un juez. ¿Cómo voy a ser consecuente con mi postura si estoy a favor de que se pueda masivamente acceder a los aparatos electrónicos de la gente sin la autorización de un juez?“, cuestionó.

Además, sostuvo que desde el partido “la idea de legislar en materia de seguridad no es un tema que nosotros hayamos planteado rechazarla de plano (…) Porque evidentemente las modificaciones se tienen que ver individualmente, artículo por artículo, y si nosotros consideramos que la modificación del estado de sitio no es suficiente, se vota en contra y se cae nomás esa norma, pero eso no significa que esté descartado el paquete”.

Kaiser modera el tono ante presiones del PNL al Gobierno por indultos

Por otra parte, Kaiser moderó el tono respecto a las presiones del Partido Nacional Libertario (PNL) al Ejecutivo para que otorgue urgencia al proyecto de la colectividad que busca otorgar indultos a exuniformados condenados en el estallido social.

Al ser consultado sobre si el apoyo de Nacional Libertario está condicionado por este tema, aseguró que no es el caso: “No lo condicionamos porque sería literalmente amenazar con pegarnos en el dedo en materia de seguridad (…) si nosotros tenemos un compromiso con la gente”.

#HoyEsNoticiaCNN | Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario, por el apoyo del partido a reforma constitucional para seguridad: “No lo condicionamos con los indultos a carabineros. Seríamos pegarnos en el dedo y preguntarles al otro si le dolió. Nosotros tenemos… pic.twitter.com/v5oReCeONY — CNN Chile (@CNNChile) August 20, 2026

No obstante, precisó que sí consideran “que es esencial para la agenda de seguridad el cerrar un capítulo que tiene a más de 700 carabineros procesados hasta el día de hoy, mientras que ninguno de los cabecillas del octubrismo ha sido perseguido o ha enfrentado juicio”.

“No le pedimos al presidente de la República que él dé los indultos individualmente. Nosotros le pedimos que le entregue el trabajo a quien corresponde, que es el Congreso, para que sean los senadores y los diputados los que tengan la posibilidad de determinar si efectivamente el pueblo de Chile va a hacer lo que corresponde, honrando a quienes tuvieron que salir a enfrentar a las hordas de violentistas y saqueadores y defender la democracia, y que cada parlamentario, que cada senador le responda después a sus votantes”, indicó.

“No nos dedicamos a la política extorsiva”, zanjó.

#HoyEsNoticiaCNN | Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario, por posible condicionamiento al apoyo de la reforma constitucional para seguridad: “No nos dedicamos a la política extorsiva”@matiburgos

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